Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek hamle: Yeni hipersonik füze motoru test edildi

Kore Yarımadası'nda yaptığı füze denemeleriyle tansiyonu yükselten Kuzey Kore bu kez yeni bir silah testi gerçekleştirdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre yeni bir orta menzilli hipersonik füze için geliştirilen katı yakıtlı motorun yer testi ülke lideri Kim Jong-Un yönetiminde yapıldı. Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda gerçekleştirilen testin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, katı yakıtlı motorların askeri stratejik değerinin kıtalararası balistik füzeler kadar fazla olduğunu ve düşmanlarının bunu iyi bildiğini söyledi.