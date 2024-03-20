|
Dünya

Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek hamle: Yeni hipersonik füze motoru test edildi

Kuzey Kore, yeni bir orta menzilli hipersonik füze için geliştirilen katı yakıtlı motorun yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda gerçekleştirilen testin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim Jong-Un, katı yakıtlı motorların askeri stratejik değerinin kıtalararası balistik füzeler kadar fazla olduğunu ve düşmanlarının bunu iyi bildiğini söyledi.

11:05 - 20/03/2024 Çarşamba
Diğer
Kuzey Kore'den yeni hipersonik füze motoru testi
Kuzey Kore'den yeni hipersonik füze motoru testi
Kuzey Kore, yeni bir orta menzilli hipersonik füze için geliştirilen katı yakıtlı motorun yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kore Yarımadası'nda yaptığı füze denemeleriyle tansiyonu yükselten Kuzey Kore bu kez yeni bir silah testi gerçekleştirdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre yeni bir orta menzilli hipersonik füze için geliştirilen katı yakıtlı motorun yer testi ülke lideri Kim Jong-Un yönetiminde yapıldı. Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda gerçekleştirilen testin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, katı yakıtlı motorların askeri stratejik değerinin kıtalararası balistik füzeler kadar fazla olduğunu ve düşmanlarının bunu iyi bildiğini söyledi.

Topçu atış tatbikatına liderlik etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un son olarak Pazartesi günü “süper büyüklükte çoklu roketatar” sistemlerinin test edildiği bir topçu atış tatbikatına liderlik etmişti. Çıkacak bir savaşta düşmanlarının feci sonuçlarla karşılaşacağını söyleyen Kim, orduya askeri güçlerini yok etmeye hazır olma talimatı vermişti.

Ses hızından en az 5 kat daha hızlı ilerleyen hipersonik füzeler, mevcut hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor. İran, ABD, Çin ve Rusya'nın hipersonik füze çalışmaları yaptığı bilinirken, Kuzey Kore de hipersonik füze testlerini sürdürüyor.



#Kuzey Kore
#hipersonik füze
#test
#Kim Jong-Un
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye 31 Mart'a kadar 3 ödeme birden yapılacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil...