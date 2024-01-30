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Dünya

Kuzey Kore durmuyor: Bir hafta içinde üçüncü seyir füzesini fırlattı

Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesini gerçekleştirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi. Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini de test etmişti.

07:59 - 30/01/2024 Salı
AA
Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu
Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.


Güney Kore'nin teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın işbirliği içinde" ifadesi kullanıldı.


Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.





#Güney KORE
#Kuzey Kore
#Sarı Deniz
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