Letonya Savunma Bakanı: Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkelerine yönelik grubuna katılmasını memnuniyetle karşılarız

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, Türkiye-Letonya ikili ilişkilerinin yanı sıra savunma ve güvenlik konularını ve Ankara'yı ziyaretini değerlendirdi.

Kendisinin "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaretinin ardından, Türkiye'den SİHA Bayraktar TB2 alacak olan Polonya gibi Letonya'nın da benzer bir alım yapmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya cevaben ise Pabriks, böyle süreçlerde izlenen prosedürlere dikkati çekti ve şunları kaydetti:

"Baykar çok büyük bir başarı elde etti"

"Bu ürünü ya da şu ürünü alıyoruz.' demeden önce söz konusu ürünün bizim şartlarımıza ne kadar uygun olup olmadığını görmeli, elbette ortak araştırma geliştirme yapabilmeli ve kendi ürünlerine ilişkin teklif sunan başka ülkeler olduğu da göz önünde bulundurulursa, konuyu rekabetçi açıdan da değerlendirmeliyiz.

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Dolayısıyla, bir sonraki adımın, Türk hükümeti ve Türk şirketlerinin sunduğu ürünleri nasıl daha fazla araştırabileceğimizi bulmak olacağını söyleyebilirim. Kişisel görüşüme göre, Baykar çok büyük bir başarı elde etti. Ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son savaşta da bu teknolojinin üstün niteliklerini gösterdiğini düşünüyorum.

"Türkiye'yi memnuniyetle karşılarız"

Savunma alanındaki iş birliği adımları çerçevesinde iki NATO müttefiki ülkenin bir çeşit askeri varlık değişimi de yapabileceğini dile getiren Pabriks, NATO'nun dört çok-uluslu tabur görev grubunun her bir Baltık ülkesine (Estonya, Letonya ve Litvanya) ve Polonya'ya konuşlandırılmasını içeren Genişletilmiş İleri Askeri Mevcudiyet (Enhanced Forward Presence/EFP) grubuna katılmak istediği takdirde Türkiye'nin memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

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Pabriks, iki ülkenin önünde savunma iş birliği alanında atılabilecek birçok adım olduğunu belirterek, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"nde gördüklerinin çok ilgi çekici olduğunu vurguladı.

"NATO'da çok iyi müttefikleriz"

İki ülkenin bölgesel ve uluslararası platformlardaki iş birliğini de değerlendiren Pabriks, "Her şeyden önce NATO'da çok iyi müttefikleriz." dedi. Pabriks, Türkiye ve Letonya'nın NATO'nun sınır ülkelerinden olduğuna dikkati çekerek, Ankara ve Riga'nın 21. yüzyılın benzer güçlükleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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