Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA/SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor.

Yakın zaman önce Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2, şimdi de Letonya'nın radarında. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni gezen Pabriks, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı bakan, Bayraktar TB2 önünde bir de poz verdi.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

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Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis @Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti.



Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk.



🇹🇷🤝🇱🇻 pic.twitter.com/mwp9IdZ63K — BAYKAR (@Baykar_Savunma) June 7, 2021

Artis, Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'ye de ilgi gösterdi. CEZERİ'nin içine girerek poz verdi.

"Türk sanayisi dünya standartlarında"

Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.





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