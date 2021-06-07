Dünya Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2yi inceledi
AVRUPA

Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi

Türkiye'nin insansız hava araçlarına dünyanın ilgisi katlanarak büyüyor. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Son olarak NATO ve AB üyesi Polonya'ya satılan Bayraktar TB2'yi yakından inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2yi inceledi
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Haluk Bayraktar'la birlikte.

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA/SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor.

Yakın zaman önce Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2, şimdi de Letonya'nın radarında. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni gezen Pabriks, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı bakan, Bayraktar TB2 önünde bir de poz verdi.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

Artis, Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'ye de ilgi gösterdi. CEZERİ'nin içine girerek poz verdi.

"Türk sanayisi dünya standartlarında"

Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.


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