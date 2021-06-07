Dünya Letonya Savunma Bakanı Bayraktar TB2yi umarım çok geçmeden Letonyada görürüz
AVRUPA

Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz

Baykar’ı ziyaret ederek Bayraktar TB2’yi inceleyen Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, kendisine yöneltilen "Bayraktar TB2’nin ben Letonya’dayım demesini ne zaman bekleyebiliriz?" sorusuna "Umarım çok yakında" cevabını vererek Türkiye'den SİHA satın alacak bir sonraki ülke olabileceklerinin mesajını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2yi umarım çok geçmeden Letonyada görürüz
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Haluk Bayraktar'la birlikte.

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2'yi yakından incelemişti.

"Çok geçmeden" cevabını verdi

"Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz" değerlendirmesinde bulunan Letonyalı bakan, çok geçmeden Bayraktar TB2’yi beklediğini söyledi.

Ziyaret sonrası bir Twitter kullanıcısının "Bayraktar TB2'nin 'Ben Letonya'dayım' demesini ne zaman bekleyebiliriz?" sorusuna cevap veren Pabriks, "Umarım çok geçmeden" dedi.

Pabriks, bu cevabıyla Türkiye'den SİHA satın alacak bir sonraki ülke olabileceklerinin mesajını verdi.

Bir başka kullanıcının “Neyse ki Letonya kesinlikle Bayraktar TB2 tedarik etmeyecek çünkü Almanya iyi bir örnek teşkil ediyor ve bu tür silahlardan kaçınıyor” görüşüne de yanıt veren Letonyalı bakan, “İyi düşünceler. Çay içerek Alman ve Avrupa güvenliğini mi savunuyorsunuz? İyi şanslar” ifadelerini kullandı.

Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi
DÜNYA
Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi
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