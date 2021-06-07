Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2'yi yakından incelemişti.

"Çok geçmeden" cevabını verdi

"Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz" değerlendirmesinde bulunan Letonyalı bakan, çok geçmeden Bayraktar TB2’yi beklediğini söyledi.

Ziyaret sonrası bir Twitter kullanıcısının "Bayraktar TB2'nin 'Ben Letonya'dayım' demesini ne zaman bekleyebiliriz?" sorusuna cevap veren Pabriks, "Umarım çok geçmeden" dedi.

Pabriks, bu cevabıyla Türkiye'den SİHA satın alacak bir sonraki ülke olabileceklerinin mesajını verdi.

Bir başka kullanıcının “Neyse ki Letonya kesinlikle Bayraktar TB2 tedarik etmeyecek çünkü Almanya iyi bir örnek teşkil ediyor ve bu tür silahlardan kaçınıyor” görüşüne de yanıt veren Letonyalı bakan, “İyi düşünceler. Çay içerek Alman ve Avrupa güvenliğini mi savunuyorsunuz? İyi şanslar” ifadelerini kullandı.

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