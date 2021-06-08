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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Letonya İHA'larımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefikimiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bayraktar TB2'yi inceleyerek "Çok yakında ülkemde görmeyi umut ediyorum" açıklamasında bulunan Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Letonya İHAlarımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefikimiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks (solda)

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Baykar'a dün bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bayraktar TB2'yi inceleyen ve önünde poz veren Pabriks, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz" demişti.

Letonya Türk İHA'larını istiyor

Letonyalı bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu, Letonya'nın Türk İHA'larına ilgi gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik. İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz" dedi.

Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz
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Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz

Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi
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Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi
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