Bakan Çavuşoğlu: Letonya İHA'larımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefikimiz

Devlet Bahçeli'den kalkışma çağrısı yapan Ahmet Şık'a: Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere hitap etti. TİP'li bir vekilin ''Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor' sözlerini sert bir dille eleştiren Bahçeli 'Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından faydalanıp hazinesinden maaşını alıyor. Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TMBB değil mezarlık olurdu' şeklinde konuştu.