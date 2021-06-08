Bakan Çavuşoğlu: Letonya İHA'larımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefikimiz

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, beraberindeki heyetle birlikte Baykar'a dün bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Bayraktar TB2'yi inceleyen ve önünde poz veren Pabriks, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz" demişti.
Letonya Türk İHA'larını istiyor
Letonyalı bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu, Letonya'nın Türk İHA'larına ilgi gösterdiğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik. İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz" dedi.
#Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik.
-İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren 2. #NATO Müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz.🇹🇷🇱🇻 pic.twitter.com/hvmOZIaFQK
#Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik.