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Dünya Lübnan, İsraile roket atan kişileri gözaltına aldı
ORTADOĞU

Lübnan, İsrail'e roket atan kişileri gözaltına aldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi. Lübnan basını, İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Haber Merkezi AA
Lübnan, İsraile roket atan kişileri gözaltına aldı
Arşiv

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Roketleri atan kişiler gözaltına alındı

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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