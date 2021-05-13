Lübnan, İsrail'e roket atan kişileri gözaltına aldı

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Roketleri atan kişiler gözaltına alındı

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

DÜNYA İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

DÜNYA İsrail'in saldırılarında biri çocuk 4 kişi daha şehit oldu