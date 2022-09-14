Dünya Macaristanda kürtaj artışının önüne geçecek kural Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek
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Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

LGBT sapkınlığına karşı tutumu ile bilinen Macaristan hükümeti bu kez kürtaj artışının önüne geçmek için yeni bir karar aldı. Macaristan'da kürtaj yaptıracak kadınlar operasyondan önce bir jinekologdan fetüsün hayati fonksiyonlarını açık ve net bir şekilde gördüğünü belirten bir belge almak zorunda olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Macaristanda kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek
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Macaristan'da kürtaj talebinde bulunmak isteyen kadınlara kürtajdan önce fetüsün kalp atışını dinleme zorunluluğu getiriliyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, kürtaj yaptıracak kadınlar operasyondan önce bir jinekologdan fetüsün hayati fonksiyonlarını açık ve net bir şekilde gördüğünü belirten bir belge almak zorunda olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, karar 15 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Kararnameye destek

Ulusal Mecliste yer alan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dora Duro, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yıllar süren mücadelesinin başarılı olduğunu ve hükümetin aşırı sağcı Mi Hazank'ın önerisini kabul ettiğini belirtti.

  • Muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) ise yaptığı açıklamada, hükümetin kürtaj şartlarını gizlice zorlaştırmaya çalıştığını öne sürerek hükümetin bu konuda ne planladığını açıklaması çağrısında bulundu.

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