Dünya Macaristan Başbakanı Orbandan ABye LGBT tepkisi Çocuklarımızın aralarına girmelerine asla izin vermeyeceğiz
AVRUPA

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye LGBT tepkisi: Çocuklarımızın aralarına girmelerine asla izin vermeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun (AP), Macaristan'da sapkın LGBT aktivistlerinin okullara girişlerine izin verilmesini istediğini belirterek, "LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Macaristan Başbakanı Orbandan ABye LGBT tepkisi: Çocuklarımızın aralarına girmelerine asla izin vermeyeceğiz
Viktor Orban

Sapkın LGBT hareketine karşı duruşuyla takdir toplayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun (AP), Macaristan'da sapkın LGBT aktivistlerinin okullara girişlerine izin verilmesini istediğini belirterek, "LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Orban, yaptığı açıklamada, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

OKULLARA GİRMELERİNE İZİN VERMEYİZ

Söz konusu yasa hakkında dün AP'de gerçekleştirilen tartışmanın verimli olduğunu belirten Orban, "Faydalı bir tartışmaydı çünkü herkes duruşunu açıkça ortaya koydu. Her şey net ve alışılır. AP ve AB Komisyonu, LGBT aktivistlerinin ve kuruluşlarının, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermemizi istiyor." dedi.

BURADA AB BÜROKRATLARININ İŞİ YOK!

Orban, Macar hükümetinin bunu kabul etmediğini ve çocukların yetiştirilmesi konusunun tamamen ulusal yetki alanı içinde olduğunu kaydederek, "Burada Brüksel bürokratlarının hiçbir işi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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LGBT İÇERİKLERİNİ TEŞVİK EDEN İÇERİKLER YASAKLANMIŞTI

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

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