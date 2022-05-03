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Dünya Bidendan yargıya kürtaj baskısı
AMERİKA

Biden'dan yargıya 'kürtaj' baskısı

ABD Başkanı Joe Biden, kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan 1973 tarihli kararın Yüksek Mahkeme tarafından iptal edileceği iddiaları sonrası açıklama yaptı. Yargıyı baskı altına alan Biden, "Kürtaj temel haktır" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Bidendan yargıya kürtaj baskısı
Joe Biden

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından Yüksek Mahkeme karar taslağının sızdırılması üzerine Biden yazılı bir açıklama yayımladı.

"KANUNUN İSTİKRARI BOZULAMAZ"

Biden, basına sızan kararın gerçek olup olmadığı ya da son karar olup olmadığının henüz bilinmediğinin altını çizdiği açıklamada, "Bir kadının kürtaj hakkının temel hak olduğunu düşünüyorum. 'Roe-Wade kararı' neredeyse 50 yıldır var olan bir kanun ve kanunun istikrarı bozulamaz." ifadesine yer verdi.

  • Texas başta olmak üzere birçok eyalette kürtajın yasaklanmasına yönelik mahkeme kararları çıktığını anımsatan Biden, bu kararların ardından danışmanlarına, kürtaj hakkının korunması konusunda talimat verdiğini aktardı.

Biden, açıklamasında Kongre üyelerine de çağrıda bulunarak "Mahkeme Roe kararını iptal ederse bir kadının seçim hakkını korumak da ülkemizin seçilmiş kişilerine ve kasım ayındaki seçimlerde seçmenlere düşer." mesajını verdi.

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MAHKEMENİN 'KÜRTAJ KARARI' İDDİALARI

Politico'nun iddiasına göre, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu ve özellikle liberal kesim tepki çekti.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

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