Dünya Çekya Cumhurbaşkanı Zeman Eşcinselleri iğrenç buluyorum
AVRUPA

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: Eşcinselleri iğrenç buluyorum

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken eşcinseller iğrenç bulduğunu söyledi. Zeman, ayrıca Macaristan'da kabul edilen eşcinselliğin 'teşvik edilmesini' yasaklayan yasayı desteklediğini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: Eşcinselleri iğrenç buluyorum
Zeman.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken eşcinseller iğrenç bulduğunu söyledi.

'HEPSİ İĞRENÇ'

Zeman'a "Eğer cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorsanız, kendinize zarar verme suçunu da işlemiş olursunuz. Her ameliyatın riskleri var ve bana göre bu cinsiyet değiştirenler iğrenç" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN'A DESTEK

Çek Cumhurbaşkanı, Macaristan'daki yasayı destekleyerek, "Macar Başbakan Victor Orban homoseksüellere karşı olmadığını ancak ailelerin manipüle edilmesini doğru bulmadığını söylüyor. Ona katılmamak için hiçbir sebep göremiyorum" dedi. Zaman, sapkın LGBT yürüyüşünden de rahatsız olduğunu ifade etti.

Macaristan'da geçtiğimiz günlerde eşcinselliğin 'teşvik edilmesini' yasaklayan yasa teklifi kabul edilmişti.

Macaristan'da 18 yaşın altındakileri eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı
DÜNYA
Macaristan'da 18 yaşın altındakileri eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı

Macaristan hükümeti eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor: Aile konumunu güçlendirmemiz şart!
DÜNYA
Macaristan hükümeti eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor: Aile konumunu güçlendirmemiz şart!
Abone Ol Google News
29 ilde yağış bekleniyor

29 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kahkaha adam

Kahkaha adam

Arpalı Köyü'nün bakkalı gülmeden duramıyor.
Kötülüğün ilk düğmesi Kılıçdaroğlu

​Açık alanda kullanım zorunluluğu olmayacak.

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

​FETÖ'nün holdingi üzerinden kamuya 5 bin kişi yerleştirmişler.

​​Kısıtlama sonrası İstanbul'da çıldırtan trafik.

​SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

​Bakan Dönmez, gazetecilere açıklamada bulundu.

​Kaynağı özür diledi, Kılıçdaroğlu 'troll' dedi.

Ortaya çıkan 22 Nisan 2013 tarihli savunmada, dikkat çeken noktalar bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.