Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: Eşcinselleri iğrenç buluyorum

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken eşcinseller iğrenç bulduğunu söyledi.

'HEPSİ İĞRENÇ'

Zeman'a "Eğer cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorsanız, kendinize zarar verme suçunu da işlemiş olursunuz. Her ameliyatın riskleri var ve bana göre bu cinsiyet değiştirenler iğrenç" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN'A DESTEK

Çek Cumhurbaşkanı, Macaristan'daki yasayı destekleyerek, "Macar Başbakan Victor Orban homoseksüellere karşı olmadığını ancak ailelerin manipüle edilmesini doğru bulmadığını söylüyor. Ona katılmamak için hiçbir sebep göremiyorum" dedi. Zaman, sapkın LGBT yürüyüşünden de rahatsız olduğunu ifade etti.

Macaristan'da geçtiğimiz günlerde eşcinselliğin 'teşvik edilmesini' yasaklayan yasa teklifi kabul edilmişti.

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DÜNYA Macaristan'da 18 yaşın altındakileri eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı