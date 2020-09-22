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Dünya Macronun hazırladığı yasa tasarısı Müslümanları hedef alıyor
AVRUPA

Macron'un hazırladığı yasa tasarısı Müslümanları hedef alıyor

Fransa'da "ayrılıkçı fikirlerle mücadele yasa tasarısı" Müslümanları endişelendiriyor. Macron yönetiminin hazırladığı yasa tasarısında "ayrılıkçı" kavramındaki muğlaklığın Müslümanlara karşı kullanılabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Hazırlanan tasarı endişe ile bekleniyor.
Hazırlanan tasarı endişe ile bekleniyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı yasa Müslümanlara karşı kullanılabileceği gerekçesiyle endişe ile bekleniyor.

"Ayrılıkçı fikirlere karşı mücadeleye" yönelik yasa tasarısı Ulusal Mecliste gelecek hafta görüşülecek.

MÜSLÜMANLAR HEDEFTE

Le Figaro’nun “belli grupları etnik veya dini mensubiyetler etrafında kümelenmeyi engelleme” yasası olarak tanımladığı tasarı, gazetenin haberine göre Fransa’daki Müslümanlarda hedef olma korkusuna yol açıyor.

Fransa'da yaşayan Müslümanlar tasarıdaki "ayrılıkçı" kavramının muğlaklığının Müslümanlara karşı kullanılabileceğini ve suiistimallerin artabileceğini söylüyor.

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Paris Camisi Yöneticisi Şemseddin Hafız "ayrılıkçılık" kelimesindeki anlamsal çarpıklığına dikkati çekerek, bunun seçim malzemesi olabileceğini, Müslümanların kendilerini tacizlere karşı korunmasız hissettiği bir yasanın hedefi olmayacaklarını umduklarını ifade etti.

Lyon Camisi Yöneticisi Kamel Kabtane "Ayrılıkçılık" kavramının kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek Müslümanların bölmek değil entegre olmak istediğine dikkati çekti.

Kabtane, "Bütünleşmeden çok, zorlamadan bahseden bir yasanın sonuçlarından korkuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Macron yönetiminde hazırlanan tasarının "siyasal İslam" ile mücadele adı altında Müslümanları doğrudan hedef alacağı belirtiliyor.

Şubatta yaptığı açıklamada, "Toplumun bir kısmı İslam adına yeni siyasi proje geliştirmek istiyor." ifadelerini kullanan Macron, kız çocuklarını havuza göndermek istemeyen velileri eleştirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu yasa tasarısına ilişkin ekim başında toplantı yapması bekleniyor.

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