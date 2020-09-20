Cüneyt Özdemir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkçe tweetindeki hataları sıraladı: Türkçe berbat, niyet iyi değil...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı Türkçe paylaşıma "tweetteki aksaklıkları bulalım" yanıtını vererek '7 hata' saydı.

Macron Twiiter hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim"

Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020

Macron'un paylaşımına yanıt veren Özdemir, "Monsieur @EmmanuelMacron‘un şu twitindeki aksaklıkarı bulalım" dedikten sonra şunları sıraladı:

1) Türkçe berbat

2) Niyet iyi değil

3) Türkiye hala naif

4) Diyaloğun mahattabı Fransa değil

5) Bu çağrı AP’nin resmi çağrısı değil

6) İşitilen sizden yana bir şey yok.

7) Beraber ilerleyemeyiz.Hele siz bir durun