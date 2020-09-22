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Dünya Macronun altın sevdası Elysee Sarayına pahalıya mal oldu 15 bin altın yaprak siparişi verdiler
AVRUPA

Macron'un altın sevdası Elysee Sarayı'na pahalıya mal oldu: 15 bin altın yaprak siparişi verdiler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çalışma ofisini yenileme isteği pahalıya patladı. Macron'un isteği üzerine Elysee Sarayı'na 15 bin altın yaprak siparişi verildi. 930 bin euro maliyete sahip yenileme çalışmaları ülkede yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Macron'un daha önce de Sarı Yelekliler protestoları esnasında "altın oda"dan yaptığı konuşması büyük tepki çekmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nın odalarını yenileme merakı pahalıya mal oldu. Macron'un Elysee Sarayı'nın 'altın odası' olarak bilinen çalışma ofisini yenilemek için 15 bin altın yaprak siprariş edildi. Fransa'da "efsanevi salon" olarak bilinen ve birçok devlet başkanını ağırlamış olan salon altın süslemeleri ve eşyaları ile tanınıyor.

YENİLEME MALİYETİ 930 BİN EURO

Elysee Sarayı'na yenileme çalışmaları için çağırılan zanaatkarlar 15 Eylül'de çalışmalara başladı. Yenileme maliyetinin ise 930 bin euro2dan fazla olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan iki kat büyük olan ve yıllık maliyeti 104 milyon Euro'yu bulan Elysee Sarayı'ndaki altın süslemeleriyle bilinen "salon doré" adlı salon, ülkede sık sık gündeme gelen konulardan biri.

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HALKA SESLENİŞ ALTIN MASADAN

Son olarak Sarı Yelekliler'in protestoları esnasında halka sesleniş konuşmasını bu altın odadan yapan Macron büyük tepki çekmişti. Macron 'halkın sıkıntılarını anladığı' ve 'zenginlerin cumhurbaşkanı olmadığı' mesajını Elysee Sarayı'nın 'altın odasından' vermişti.

Macron'un halka sesleniş esnasında oturduğu masa Charles de Gaulle'den beri tüm Fransız cumhurbaşkanlarının kullandığı, 365 odalı sarayın en değerli parçalarından biri olarak kabul ediliyor.

Odada Altın kaplamalı kapıların önündeki masada, altın bir lamba ve Fransa'nın sembolü altın horoz bulunuyor.

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