Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, BM Genel Kurulu'nda Fransa ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'nın terör örgütlerine destek verdiğini ifade eden Maiga, Fransız üst düzey yetkililerin 2012'den bu yana Mali'yi bölmeye çalıştığını söyledi.

Fransa'nın Mali'deki silahlı grupları desteklediğini ve bu gruplara istihbarat ve silah desteği verdiğini söyleyen Maiga, "Ülkem Fransız makamları tarafından sırtından bıçaklandı." dedi.

Fransa'nın düşmanca eylemlerinin BM sözleşmesine ve BMGK daimi üyeliği statüsüne aykırı olduğunu ifade eden Maiga, "Fransa'nın terörist gruplara istihbarat ve silah verdiğini kanıtlayabiliriz. Fransa uçuş belgelerinde sahtecilik yaparak hava sahamızı ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:11 ​Mali Başbakanı Maiga'dan Fransa'ya sert sözler: Terörist gruplara istihbarat ve silah verdiğinizi kanıtlayabiliriz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, Fransa'nın terör örgütlerine destekte bulunduğunu söyledi. Fransa'nın Mali'deki silahlı gruplara istihbarat ve silah desteği verdiğini söyleyen Maiga, 'Ülkem Fransız makamları tarafından sırtından bıçaklandı.' ifadesini kullandı. Fransa'nın uçuş belgelerinde sahtecilik yaparak Mali hava sahasını ihlal ettiğini açıklayan Maiga, söz konusu eylemlerin BM sözleşmesine ve BMGK daimi üyeliği statüsüne aykırı olduğunun altını çizdi.

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"FRANSA'NIN TERÖRİSTLERE SİLAH VERDİĞİNİ KANITLAYABİLİRİZ"

"Daha da önemlisi, Sayın Başkan, Mali Devleti, Fransız cuntasının terörist gruplara bilgi ve silah sağladığını kanıtlayabilecek durumdadır." diyen Maiga, "Mali Hükümeti, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan, üstelik bu organın başkanlığını da yapan bu Devleti, gerçeğin tecellisi için yapılacak bir tartışmayı engellemeye iten sebepleri merak etmektedir." açıklamasında bulundu.

Dünya kamuoyunun Mali'de meydana gelen bu ciddi olaylar hakkında aydınlatılması gerektiğini belirten Maiga "Çünkü Mali ve Sahel Bölgesinde kötüleşen güvensizliğin ve istikrarsızlaştırmanın temelinde bunlar var. Mali Hükümeti, Güvenlik Konseyi'ne atıfta bulunarak, öncelikle uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu olan bu önemli organı sorumluluklarını yerine getirmeyi ve Fransız cuntasının ülkeme yönelik eylemlerini kınamayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

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Maiga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşmanca eylemler, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve daimi üye statüsü ile bağdaşmıyor. Ortak mekanizmamızın güvenilirliği, terörle mücadelenin etkinliği tehlikededir, ancak her şeyden önce, uluslararası taahhütlere, uluslararası yasallığa ve uluslararası hukuka saygı esasına dayanan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletlerin bütünlüğü tehlikededir.

(Sayın Başkan, talebimizin olumlu sonuçlanması, ve böylelikle ülkeme dayatılan ikiyüzlülük ve vekalet savaşının sona ermesi için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde bizzat müdahil olmanız hususundaki talebimiz Mali için çok büyük önem arz ediyor. "

FRANSA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Mali tarafından yapılan suçlamalara ilişkin bir açıklamada bulunan Fransa, Mali'deki silahlı grupların desteklendiği iddiasını reddetmişti. Fransa'nın Bamako Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Fransa'nın, Mali yetkililerinin talebi üzerine 2013-2022 döneminde bu ülkeye terör gruplarıyla mücadele etmek için geldiği belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yazdığı 16 Ağustos tarihli mektupta, Fransa'yı ülkedeki silahlı gruplara istihbarat sağlamak ve onları silahlandırmakla suçlamıştı.

Mektubunda Diop, hava sahalarının defalarca Fransa tarafından ihlal edildiğini belirterek, ülkesindeki durumla ilgili acil bir toplantı talep etmişti.

Diop, Fransa'nın teröristlere istihbarat ve silah yardımı yaptığına ilişkin ellerindeki somut delilleri de BMGK'ye sunabileceklerinin altını çizmişti.

Fransa, Mali'deki Barkhane operasyonunda görevli son askeri birimini 15 Ağustos'ta ülkeden çekmişti. Barkhane Operasyonu, 9 yıl önce başlamış ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.

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