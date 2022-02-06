Mali Fransız elçinin gidişi kutladı Fransız büyükelçinin ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanınan Mali’de elçinin gidişi de kutlamalara sahne oldu. Sokaklara dökülen halk Fransa karşıtı sloganlar atarken, Macron’un posterlerini yaktı. Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Keita, “Bugün Fransa’ya ‘Hayır’ diyen binlerce Malili var. AB ve Fransa’nın yapması gereken Malili yetkililere saygı duymaktır” dedi.

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