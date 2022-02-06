Dünya Mali Fransız elçinin gidişi kutladı
AFRİKA

Mali Fransız elçinin gidişi kutladı

Fransız büyükelçinin ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanınan Mali’de elçinin gidişi de kutlamalara sahne oldu. Sokaklara dökülen halk Fransa karşıtı sloganlar atarken, Macron’un posterlerini yaktı. Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Keita, “Bugün Fransa’ya ‘Hayır’ diyen binlerce Malili var. AB ve Fransa’nın yapması gereken Malili yetkililere saygı duymaktır” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mali Fransız elçinin gidişi kutladı
Binlerce kişi, Fransız büyükelçinin ülkeyi terk etmesini kutlamak amacıyla sokaklara döküldü.

Eski Fransa sömürgesi Mali’de binlerce kişi, Fransız büyükelçinin ülkeyi terketmesini kutlamak amacıyla sokaklara döküldü.

Gösteriler sırasında Fransa karşıtı sloganlar atılırken, Bamako’da sokağa inen binlerce Fransız karşıtı gösterici Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un posterini yakarak tepkilerini gösterdi.

AB VE FRANSA MALİLİLER'E SAYGI DUYSUN

Fransa bayraklarının da yakıldığı gösterilere ilişkin açıklama yapan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, “Bugün Fransa’ya ‘Hayır’ diyen binlerce Malili var. Dolayısıyla, Avrupa Birliği ve Fransa’nın yapması gereken Malili yetkililere saygı duymaktır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mali hükümeti Fransa Büyükelçisi Joel Meyer’e ülkeyi 72 saat içinde terk etmesi talimatı vermiş, Paris yönetimi de Meyer’i geri çekmişti.

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