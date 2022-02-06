​Mali Fransız elçinin gidişi kutladı

Eski Fransa sömürgesi Mali’de binlerce kişi, Fransız büyükelçinin ülkeyi terketmesini kutlamak amacıyla sokaklara döküldü.
Gösteriler sırasında Fransa karşıtı sloganlar atılırken, Bamako’da sokağa inen binlerce Fransız karşıtı gösterici Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un posterini yakarak tepkilerini gösterdi.
AB VE FRANSA MALİLİLER'E SAYGI DUYSUN
Fransa bayraklarının da yakıldığı gösterilere ilişkin açıklama yapan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, “Bugün Fransa’ya ‘Hayır’ diyen binlerce Malili var. Dolayısıyla, Avrupa Birliği ve Fransa’nın yapması gereken Malili yetkililere saygı duymaktır” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Mali hükümeti Fransa Büyükelçisi Joel Meyer’e ülkeyi 72 saat içinde terk etmesi talimatı vermiş, Paris yönetimi de Meyer’i geri çekmişti.