Dünya Fransadan Afrikaya rahat yok Maliden çekilince Nijere yerleşecek
AFRİKA AVRUPA

Fransa'dan Afrika'ya rahat yok: Mali’den çekilince Nijer’e yerleşecek

Mali’nin, Fransa’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararının ardından, bu ülkede askeri operasyonlarını tamamen durduracağını duyuran Fransa’nın Sahel’deki askeri operasyonlarının merkezi olarak Nijer’i belirlediği ve buraya taşınacağı belirtildi. Uzmanlar, Fransa’nın milyarlarca avro harcadığı ve birçok askerini kaybettiği bölgedeki askeri operasyonlar ile ticari kaygılar gerekçesiyle Afrika’nın Sahel bölgesinden uzun süre çıkmayacağı görüşünde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransadan Afrikaya rahat yok: Mali’den çekilince Nijer’e yerleşecek
Arşiv

Elysee Sarayı, Mali yönetiminin 31 Ocak’ta Paris’in Bamako Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesinin ardından 2 hafta içerisinde bu ülkedeki askeri varlıklarının akıbetini ve Sahel’deki yeni askeri planını duyurma kararı aldı.

HAVA ÜSSÜNÜ NİJER'E TAŞIYACAK

  • Paris yönetiminin, Mali’nin Menaka, Gossi ve Gao bölgelerinde bulunan 3 askeri üsten çekilmenin “çok ciddi olarak değerlendirildiği” açıklamasının ardından, Fransa’nın silahlı insansız hava araçları ile Barkhane Operasyonu’nun savaş jetlerini bulundurduğu hava üssünü Nijer’e taşıyacağı belirtiliyor.

Mali Fransız elçinin gidişi kutladı
DÜNYA
Mali Fransız elçinin gidişi kutladı

SAHEL'DEKİ VARLIĞINDAN VAZGEÇMEYECEK

Uzmanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2021’in sonuna kadar Mali’deki üsleri kapatacakları açıklamasından daha sonra geri adım atarak sadece kuzeydeki üslerden çıkan Fransa’nın Sahel’deki varlığından vazgeçmeyeceğini, bu nedenle operasyonları sürdürmek için silahlı grupların faaliyet gösterdiği bölgeye yakın Burkina Faso ve Nijer arasından seçim yapması gerektiğini ifade ediyor.

  • Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’in 3-4 Şubat’ta bu ülkeye yaptığı ziyaretin, Fransız askerini Nijer’e taşınma planına işaret ettiği belirtiliyor. Diğer yandan Burkina Faso’da 24 Ocak’ta düzenlenen darbeyle yönetimin askeri cuntanın eline geçmesi, Fransa’nın bu ülke yerine Nijer’i tercih edeceği görüşünü kuvvetlendiriyor.

Mali’de Fransa’ya şok: Fransa Büyükelçisi Joel Meyer’e ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi
DÜNYA
Mali’de Fransa’ya şok: Fransa Büyükelçisi Joel Meyer’e ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi

Burkina Faso'da darbeyi yapan Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba’nın, devirdiği Cumhurbaşkanı Roch Christiane Kabore’ye Rus paralı asker şirketi Wagner milislerinin ülkeye konuşlanması konusunda baskı yaptığı iddiaları ve Wagner’in arkasındaki isim olduğu belirtilen Yevgeny Prigozhin’in, darbeyi memnuniyetle karşıladığına ilişkin açıklaması, Mali’deki Fransız askerlerinin Burkina Faso’ya nakledilmesi ihtimalini düşürüyor.

FRANSA MADDİ ÇIKARLAR NEDENİYLE BÖLGEDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

  • Uzmanlar, Fransa’nın milyarlarca avro harcadığı ve birçok askerini kaybettiği bölgedeki askeri operasyonlar ile ticari kaygılar gerekçesiyle Afrika’nın Sahel bölgesinden uzun süre çıkmayacağı görüşünde.

Mali'deki Fransız askeri üssüne roketli saldırı
DÜNYA
Mali'deki Fransız askeri üssüne roketli saldırı
Gine açıklarındadev operasyon

Gine açıklarında
dev operasyon

Balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi.
21 milyon kullanıcı etkilendi

21 milyon kullanıcı etkilendi

Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin liralık 'veri ihlali' cezası.
Vaka sayısı yarıya düştü

Vaka sayısı yarıya düştü

​Bakan Koca İstanbul'daki salgın seyrini rakamlarla açıkladı.

​Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı.

​Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç katlı binadaki patlamada yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.