Mali’de Fransa’ya şok: Fransa Büyükelçisi Joel Meyer’e ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi ​

Mali, Fransa’nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer’e, ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi. Bamako ile Paris arasındaki ilişkiler, Rus Wagner güçlerinin Mali’de varlık göstereceğine yönelik iddiaların ardından gerilime sahne oluyordu.

Yerel basında çıkan haberlerde, Meyer’in, Fransız yetkililerin Mali’deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi. Görüşmeden sonra Fransız Büyükelçi “istenmeyen adam” ilan edildi ve Meyer’den 72 saat içerisinde Mali’yi terk etmesi istendi.

Joel Meyer

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Mali’ye yaptırım kararı aldırmaya çalışmış, ancak bu girişim Rusya ve Çin tarafından engellenmişti.

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Bamako yönetimi de Barkhane Operasyonu’na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka’dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de daha sonra askerlerini geri çağırmıştı. Son olarak Fransa Savunma Bakanı Fllorence Parly de bedeli ne olursa olsun Mali’deki askeri operasyonlarını sonlandıracaklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Burkina Faso’da gerçekleşen askeri darbenin arka planında da Rusya ile Fransa arasındaki rekabetin yattığı iddialar arasındaydı.

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