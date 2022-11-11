Mehmet Öz'ü yenen Fetterman'ın Ayasofya ile ilgili yaptığı çağrı ortaya çıktı

ABD'de siyasete atılıp Senato seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ve eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini alan doktor Mehmet Öz'ün seçimde yaşadığı hezimet ABD'de büyük ses getirdi.

"AYASOFYA YENİDEN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLSÜN"

Seçim zaferinin ardından John Fetterman'ın Türkiye ve Ayasofya açıklamalarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Fetterman'ın geçen ay ABD'deki bir Yunan lobi grubuna yaptığı açıklamada, Demokrat senatörün Türkiye'nin Yunan Ortodoks Kilisesi'ne yaklaşımını eleştirdiği ve Ayasofya Camii'nin yeniden müzeye dönüştürülmesini istediği belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Fetterman'ın bu açıklaması, seçimi kazanmasının ardından yayımlandı.

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"TÜRKİYE'DE DİNİ AZINLIKLARIN ÖZGÜRLÜKLERİ RİSK ALTINDA"

Fetterman, Türkiye'de dini azınlıkların özgürlüklerinin risk altında olduğunu da savundu. Türkiye'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a kısıtlamalar koyduğunu öne süren yeni Senatör, "Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın bölgedeki dini azınlıkların özgürlüğünü destekleme hedefine güçlü destek veriyorum" ifadelerini kullandı.

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FETTERMAN, YUNAN VE ERMENİ LOBİSİNİN DESTEĞİNİ ARKASINA ALMIŞTI

Fetterman, ara seçim öncesinde Mehmet Öz'e karşı birleşen Ermeni ve Yunan lobisinden büyük destek almıştı.

Demokrat Partili siyasetçi, Pennsylvania'daki Ermeni ve Yunan grupların Dr. Öz'e karşı düzenlediği gösterilerden birine de bizzat katılmıştı.