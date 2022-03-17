Dünya Mehmet Öz önce FETÖ elebaşını savundu şimdi de Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
AMERİKA

Mehmet Öz önce FETÖ elebaşını savundu şimdi de Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Mehmet Öz önce FETÖ elebaşını savundu şimdi de Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını duyurdu.

  • Pensilvanya eyaletinde senatör adayı olan Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Washington Post gazetesine skandal açıklamalarda bulunmuş ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan açıklamalarıyla tepki çekmişti.
  • Öz, gazetenin Fetullah Gülen ile ilgisi sorusuna "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz" cevabını vermişti.

Pensilvanya'daki seçim kampanyasında Türk vatandaşı olmasının tepkilere yol açması üzerine Dr. Mehmet Öz twitter hesabından Türk vatandaşlığını bırakacağına ilişkin açıklama yaptı:

  • "Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."

Pensilvanya’dan aday olan Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu
DÜNYA
Pensilvanya’dan aday olan Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu

Mehmet Öz ABD'de siyasete giriyor: Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak
DÜNYA
Mehmet Öz ABD'de siyasete giriyor: Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak

Asgari ücrete 6 ayda bir zam sinyali

Asgari ücrete 6 ayda bir zam sinyali

​Cahit Özkan TVNET canlı yayınında açıkladı.
Putini Jüpitere gönderin

'Putin'i Jüpiter'e gönderin'

​Ukrayna hükümeti kampanya düzenledi: 2 milyon dolar toplandı.
Türkiye üzerine düşeni yapıyor

Türkiye üzerine düşeni yapıyor

​Önce Antalya sonra Moskova-Lviv'de arabuluculuk.
Türk vatandaşlığını bırakıyorum

Türk vatandaşlığını bırakıyorum

​Senatörlük uğruna FETÖ elebaşını savunan Dr. Mehmet Öz şimdi de Türk vatandaşlığından vazgeçiyor.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.
Müslümansınız niye buradasınız

Müslümansınız niye buradasınız

​İHH, Ukraynalı mültecilere tıbbi malzeme ve gıda desteği veriyor.

Mariupol'den tahliye başladı

Mariupol'den tahliye başladı

​Kanuni Sultan Süleyman Camii'ndeki Türkler tahliye ediliyor.
Büyümeye giden yollar

Büyümeye giden yollar

​Türkiye ekonomisinin büyümesinde ulaşım projelerinin katkısı önemli rol oynuyor.
Küresel ekonomi ve siyasi düzen değişir

Küresel ekonomi ve siyasi düzen değişir

​IMF, Ukrayna savaşının küresel etkisini değerlendirdi.
ABD’li şirketler Türkiye’ye yöneliyor

ABD’li şirketler Türkiye’ye yöneliyor

​ABD Ticaret Odası: Türkiye'yi bölgenin ticari merkezi olarak görüyoruz.
Çiftçiye 'güneş' enerjisi

Çiftçiye 'güneş' enerjisi

​Tarım arazilerine kurulacak GES'lerin maliyetinin %40'ını devlet ödeyecek.
Berat Kandili'niz mübarek olsun

Berat Kandili'niz mübarek olsun

​Bu gece ramazanın müjdecisi Berat Kandili.
Ambargoyu koyan zarar görür

Ambargoyu koyan zarar görür

​Batı'nın Rusya'ya kültür-sanat alanında uyguladığı boykot polemik konusu oldu.

'Final maçına çıkıyoruz'

'Final maçına çıkıyoruz'

​G.Saray maçı öncesinde dikkat çekici sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.