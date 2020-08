Mısır - Yunan antlaşması Türkiye'ye karşı atılmış bir adım

Uzun süredir üzerinde konuşulan Mısır-Yunanistan MEB antlaşması dün iki ülke arasında imzalanırken bu antlaşma Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

Antlaşma; Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB’e karşı atılmış bir adım. Türkiye'nin tanımadığı MEB antlaşmasındaki sınırlar Türkiye'nin kıta sahanlığı ile çarpışıyor.

Bölge, Türkiye'nin yetki alanı ile çakışıyor.

DÜNYA Mısır'a ihanet ediyor

İki ülke arasında antlaşmanın imzalanmasından sonra bu ülkeleri ilk tebrik eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan tebriklerini iletirken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ziyarette bulundu.

#Cyprus | FM Prince @FaisalbinFarhan met with FM of #Cyprus @Christodulides. The two sides discussed bilateral relations and ways to enhance aspects of cooperation between the two countries. Views were exchanged regarding developments in the region and issues of common interest pic.twitter.com/5vFzpaFemk — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) August 6, 2020

Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias

Yunanistan’da muhalifler verilen tavizlerden rahatsız

Uzmanlara göre; Mısır’ın Meis’in bir yetki alanı olmadığını kabul etmesi oldukça önemli. Yunanistan’ın da bu antlaşmaya imza atması bütün tezlerini çöpe atması anlamına geliyor.

Yunanistan daha önce de İtalya ile bir MEB antlaşması imzalamış aradığı uluslarası destek için birçok tavizde bulunmuştu. İtalya ile İyonya Denizi üzerinden imzaladığı antlaşmada adaları ile ilgili tezlerini göz ardı etti. Yunanistan’ın, Türkiye’nin deniz yetki alanı üzerinde hak iddia ettiği bölgelerdeki tezi adaların kendi yetki alanları olduğuydu. Şimdi Mısır ile imzalanan antlaşmada da tıpkı İtalya ile olduğu gibi Yunan tarafı ciddi tavizler verdi.

REKLAM

Ülkenin eski Dışişleri Bakanlarından biri olan Nikos Kotzias mevcut iktidarı ilkesiz olmakla suçladı.

Eski bakana göre antlaşma; Türkiye’nin iştahını kabartmaktan başka bir işe yaramadı. Yunanistan’ın İtalya’nın ve Mısır’ın ‘keyfi’ taleplerini kabul ettiğini söyleyen Kotzias antlaşmanın ülkesi açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

DÜNYA Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS

Doğu Akdeniz’de müzakere yolları tıkanıyor

Türkiye ile konuyu müzakere etme taleplerini dile getirdikten sonra böyle bir işe kalkışan Yunanistan bölgede çözümün diplomasi yolları ile gerçekleşmesinin önünü tıkıyor.

İmzalanan MEB antlaşmasının olduğu bölge Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB alanı ile çakışırken Yunanistan’ın sorumsuz tavrı sorunun çözümünün önündeki en büyük engel. Türkiye antlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyleyerek antlaşmayı tanımadığını belirtti.