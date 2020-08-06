Mısır'a ihanet ediyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı tweetle Yunanistan ve Mısır'ın MEB anlaşması konusunda imzaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunan Dışişleri Bakanı’nın iki ülke arasındaki deniz sınırlarını tanımlayacak bir anlaşma imzalamaya hazırlık olarak Kahire'de kabul edildiği belirtildi.

وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

@NikosDendias @GreeceMFA

🇬🇷 🇪🇬 pic.twitter.com/kVSOdzQ2pM — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 6, 2020





Yunan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmeler için Mısır’da bulunurken daha önce de iki ülke arasında MEB anlaşması gündeme gelmişti. Sisi'nin bu konudaki tavizlerine rağmen Mısırlı yetkililer Yunanistan ile yapılacak MEB anlaşmasına ulusal çıkarlarını zedelediği için sıcak bakmıyordu.

Yunan basını da anlaşma iddiasını dile getirdi.

Yunan basını da Mısır basını da anlaşma iddiasını duyurdu

Mısır’da faaliyet gösteren medya kuruluşu Sada el Balad’ın yayınladığı habere göre iki ülkenin anlaşmayı saatler içerisinde duyurması öngörülüyor.

Sada el Balad anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

Site, Mısır Dışişleri Bakanı'nın anlaşmayı ortak bir basın toplantısı ile açıklayacağını duyurdu.

OYNAT 00:00 Yunanistan çaresizlere oynuyor: Hafter ile MEB için anlaştı Türkiye'nin Libya'daki adımları karşısında Doğu Akdeniz'de çaresiz kalan Yunanistan hükümeti, Hafter ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması için masaya oturdu. Libya'nın tek meşrı temsilcisi olan Trablus yönetimine karşı daha önce iki kez 'cihat' ilan eden, ardından kendini 'ülkenin tek hakimi' olarak duyuran darbeci Hafter tarafı, Atina ile anlaştıklarını iddia etti ancak ayrıntılara yer vermedi. BiP'te paylaş

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Yunanistan uluslarası destek arıyor

Haberi duyuran platform olan Sada el Balad’ın iddiasına göre:

'Yunanistan, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB anlaşmasından ve Doğu Akdeniz’deki gaz arama faaliyetlerinden dolayı uluslararası arenada seferberlik ilan etti’

Uzmanlara göre Yunanistan ile Mısır’ın olası bir MEB anlaşması yapabilmesi için Yunan tarafının ciddi tavizler vermiş olması ihtimal dahilinde.

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Mısır medyasının iddialarını Yunan gazetesi Ekathimerini de paylaştı. Gazete anlaşmanın yapılacağı iddialarını Yunan bir diplomata dayandırdı.

DÜNYA Sisi saçmalıyor: O bölgeye itiraz ettiler

Mısır için Türkiye ve Yunanistan ile imzalanacak MEB anlaşmalarındaki kazanım farkı

Mısır’ın Türkiye ile MEB imzalaması ulusal çıkarları için daha uygun

Daha önce Türkiye ve Yunanistan’ın belirlediği deniz yetki alanlarını kıyaslayan uzmanlar Mısır’ın Yunanistan ile bir önceki sınırlar üzerinden MEB anlaşması yapmasının ülkenin çıkarlarına ihanet anlamına geldiğini belirtiyor.

Türkiye ile imzalanacak anlaşmada Mısır tarafının çok daha geniş bir deniz yetki alanı bulunacaktı.

Uzmanların belirttiğine göre; Sisi daha önce de ülkesinin çıkarlarını hiçe sayıp Yunan tarafı ile bir MEB anlaşması yapmaya çalışmıştı ama Mısır bürokrasisi ülkenin egemenlik haklarına ters olan bu anlaşmayı engellemişti.