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Mısır'a ihanet ediyor

Mısır ile Yunanistan arasında MEB anlaşmasının yapılacağı iddiası iki ülke medyası tarafından da duyurulurken Mısır Dışişleri Bakanlığı da konuyu doğrulayan bir tweet attı. Mısır'ın Yunanistan ile yapacağı olası bir MEB anlaşması ülkenin egemenlik hakkı olan karasularını Yunan’a peşkeş çekmesi anlamına geliyor.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı tweetle Yunanistan ve Mısır'ın MEB anlaşması konusunda imzaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunan Dışişleri Bakanı’nın iki ülke arasındaki deniz sınırlarını tanımlayacak bir anlaşma imzalamaya hazırlık olarak Kahire'de kabul edildiği belirtildi.


Yunan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmeler için Mısır’da bulunurken daha önce de iki ülke arasında MEB anlaşması gündeme gelmişti. Sisi'nin bu konudaki tavizlerine rağmen Mısırlı yetkililer Yunanistan ile yapılacak MEB anlaşmasına ulusal çıkarlarını zedelediği için sıcak bakmıyordu.

Yunan basını da anlaşma iddiasını dile getirdi.

Yunan basını da Mısır basını da anlaşma iddiasını duyurdu

Mısır’da faaliyet gösteren medya kuruluşu Sada el Balad’ın yayınladığı habere göre iki ülkenin anlaşmayı saatler içerisinde duyurması öngörülüyor.

Sada el Balad anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

Site, Mısır Dışişleri Bakanı'nın anlaşmayı ortak bir basın toplantısı ile açıklayacağını duyurdu.

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Yunanistan uluslarası destek arıyor

Haberi duyuran platform olan Sada el Balad’ın iddiasına göre:

  • 'Yunanistan, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB anlaşmasından ve Doğu Akdeniz’deki gaz arama faaliyetlerinden dolayı uluslararası arenada seferberlik ilan etti’

Uzmanlara göre Yunanistan ile Mısır’ın olası bir MEB anlaşması yapabilmesi için Yunan tarafının ciddi tavizler vermiş olması ihtimal dahilinde.

Mısır medyasının iddialarını Yunan gazetesi Ekathimerini de paylaştı. Gazete anlaşmanın yapılacağı iddialarını Yunan bir diplomata dayandırdı.

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Mısır için Türkiye ve Yunanistan ile imzalanacak MEB anlaşmalarındaki kazanım farkı

Mısır’ın Türkiye ile MEB imzalaması ulusal çıkarları için daha uygun

Daha önce Türkiye ve Yunanistan’ın belirlediği deniz yetki alanlarını kıyaslayan uzmanlar Mısır’ın Yunanistan ile bir önceki sınırlar üzerinden MEB anlaşması yapmasının ülkenin çıkarlarına ihanet anlamına geldiğini belirtiyor.

  • Türkiye ile imzalanacak anlaşmada Mısır tarafının çok daha geniş bir deniz yetki alanı bulunacaktı.

Uzmanların belirttiğine göre; Sisi daha önce de ülkesinin çıkarlarını hiçe sayıp Yunan tarafı ile bir MEB anlaşması yapmaya çalışmıştı ama Mısır bürokrasisi ülkenin egemenlik haklarına ters olan bu anlaşmayı engellemişti.

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