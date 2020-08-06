Mısır'a ihanet ediyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı tweetle Yunanistan ve Mısır'ın MEB anlaşması konusunda imzaya yakın olduğu ortaya çıktı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunan Dışişleri Bakanı’nın iki ülke arasındaki deniz sınırlarını tanımlayacak bir anlaşma imzalamaya hazırlık olarak Kahire'de kabul edildiği belirtildi.
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
@NikosDendias @GreeceMFA
🇬🇷 🇪🇬 pic.twitter.com/kVSOdzQ2pM
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmeler için Mısır’da bulunurken daha önce de iki ülke arasında MEB anlaşması gündeme gelmişti. Sisi'nin bu konudaki tavizlerine rağmen Mısırlı yetkililer Yunanistan ile yapılacak MEB anlaşmasına ulusal çıkarlarını zedelediği için sıcak bakmıyordu.
Yunan basını da Mısır basını da anlaşma iddiasını duyurdu
Mısır’da faaliyet gösteren medya kuruluşu Sada el Balad’ın yayınladığı habere göre iki ülkenin anlaşmayı saatler içerisinde duyurması öngörülüyor.
Site, Mısır Dışişleri Bakanı'nın anlaşmayı ortak bir basın toplantısı ile açıklayacağını duyurdu.
Yunanistan uluslarası destek arıyor
Haberi duyuran platform olan Sada el Balad’ın iddiasına göre:
- 'Yunanistan, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB anlaşmasından ve Doğu Akdeniz’deki gaz arama faaliyetlerinden dolayı uluslararası arenada seferberlik ilan etti’
Uzmanlara göre Yunanistan ile Mısır’ın olası bir MEB anlaşması yapabilmesi için Yunan tarafının ciddi tavizler vermiş olması ihtimal dahilinde.
Mısır medyasının iddialarını Yunan gazetesi Ekathimerini de paylaştı. Gazete anlaşmanın yapılacağı iddialarını Yunan bir diplomata dayandırdı.
Mısır’ın Türkiye ile MEB imzalaması ulusal çıkarları için daha uygun
Daha önce Türkiye ve Yunanistan’ın belirlediği deniz yetki alanlarını kıyaslayan uzmanlar Mısır’ın Yunanistan ile bir önceki sınırlar üzerinden MEB anlaşması yapmasının ülkenin çıkarlarına ihanet anlamına geldiğini belirtiyor.
- Türkiye ile imzalanacak anlaşmada Mısır tarafının çok daha geniş bir deniz yetki alanı bulunacaktı.
Uzmanların belirttiğine göre; Sisi daha önce de ülkesinin çıkarlarını hiçe sayıp Yunan tarafı ile bir MEB anlaşması yapmaya çalışmıştı ama Mısır bürokrasisi ülkenin egemenlik haklarına ters olan bu anlaşmayı engellemişti.