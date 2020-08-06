Doğu Akdeniz'de son durum: Mısır ve Yunanistan'ın sözde anlaşması Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye için yok hükmünde Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2020, 18:50 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2020, 19:45 AA