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Gündem Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki Türkiye için yok hükmünde
ANKARA

Doğu Akdeniz'de son durum: Mısır ve Yunanistan'ın sözde anlaşması

Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye için yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Mısır ve Yunanistan, sözde anlaşmayı bugün imzalamıştı.
Mısır ve Yunanistan, sözde anlaşmayı bugün imzalamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

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"Yok hükmünde!"

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu iki ülke arasında deniz sınırı bulunmadığına işaret edilerek, "Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Sözde sınırlandırılan alanın, Birleşmiş Milletler’e (BM) de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'deki kararlılığımız sürecek"

  • "2003'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur."

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