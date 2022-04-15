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Dünya MSB Irakın kuzeyinde PKKya ait silahlar ele geçirildi
ORTADOĞU

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki sığınakta, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Irakın kuzeyinde PKKya ait silahlar ele geçirildi
PKK'ya ait ele geçirilen silahlar.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." denildi.

Kahramanca ve fedakarca görev yapan komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

  • Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 110 adet AK-47 piyade tüfeği, 110 adet AK-74 piyade tüfeği, 3 adet AK-12 piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği, 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması ele geçirildi" denildi.

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