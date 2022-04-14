​ MSB'den tarihi Somali fotoğrafı

Türkiye-Afrika ilişkilerinin güçlendirildiği bir sürece girildi. Bu sürecin yanında Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle tarihi bir geçmişi olduğu da biliniyor. Türkiye, geçmiş yıllarda iç karışıklıklarla zor bir dönemeden geçen Somali'ye 1993 yılında yılında askeri yardım desteği vermiş, insani yardım harekatı için güvenli ortam sağlamıştı.

İki ülkenin kardeşliği anımsatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, o yıllardan bir fotoğraf paylaşarak iki ülkenin kardeşliğini anımsattı. "1993 - Somali'de görevli Mehmetçik'ten tarihî bir fotoğraf…" notuyla yapılan paylaşımda,

Mehmetçik'in Somali'de tankla ilerlediği görüntüler yer aldı.

🗓️1993



Somali’de görevli Mehmetçikten tarihî bir fotoğraf…#MSB #TarihteTürkOrdusu #tbt pic.twitter.com/blJCY3TUxE REKLAM April 14, 2022

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