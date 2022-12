Musk o hesapları kapattı

Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ı takip eden ve özel bilgilerini paylaşan Amerikalı gazetecilere ait Twitter hesapları, sosyal platformun kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle askıya alındı. The New York Times, CNN ve Washington Post muhabirlerinden bazıları, perşembe akşamı hesaplarını askıya alınmış halde buldu. Bir Twitter sözcüsü, teknoloji sitesi The Verge’e yaptığı açıklamada, yasağın konum verilerinin canlı paylaşımıyla ilgili olduğunu söyledi. Askıya almalar, Elon Musk’ın özel uçağını gerçek zamanlı izleyen bir profilin sahibine dava açma sözü vermesinden sonra geldi. Yasaklanan gazeteciler arasında The Intercept’ten Micha Lee, Mashable’dan Matt Binder ve bağımsız gazeteciler Aaron Rupar ve Tony Webster da yer alıyor. Musk, askıya almalar hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak bir tweet’te “beni bütün gün eleştirmek kesinlikle sorun değil, ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmek ve ailemi tehlikeye atmak sorun” dedi. Askıya alınan tüm hesapların sahipleri, Elon Musk’ın özel jetinin hareketleri hakkında kamuya açık veri paylaşan bir Twitter hesabının Musk tarafından askıya alınması hakkında paylaşımlar yapmıştı. Elon Musk, önceki akşam platformdan paylaştığı mesajlarda, “Kendisi dahil herhangi birinin gerçek zamanlı konum bilgisini Twitter’dan paylaşmanın yasak olduğunu” söyledi. Önceki gün Twitter CEO’su, 2 yaşındaki çocuğunun içinde bulunduğu arabayı maskeli bir şahsın takip ettiğine ilişkin bir videoyu, “bu adamı tanıyor musunuz” diye sorarak, Twitter hesabından paylaşmıştı.

PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ

Kişisel verileri paylaştığı ve güvenlik ihlali yaptığı gerekçesiyle hesabı askıya alınan Aaron Rupar adlı kişinin önceki dönem hesabı askıya alınan Amerikalı Cumhuriyetçi bir siyasinin, Twitter’ın uygulamasına yönelik şikayeti, “Özel bir şirketin ne olduğunu anlamaya oldukça yakın” ifadeleriyle değerlendirmesi gündem oldu. Başta Amerikan ana akım medyası olmak üzere sol-liberal kanada yakın gazeteci 3 Kasım 2020 seçimleri öncesinde ve sonrasında başta eski Başkan Donald Trump olmak üzere pek çok muhafazakâr eğilimli Twitter hesabının gerekçesiz kapatılmasını teşvik etmiş ve desteklemişti.

AB'den açık tehdit

Kişisel verilerin paylaşılmasını destekleyen ve güvenlik ihlali yapan gazetecilerin hesaplarının askıya alınması sonrasında Avrupa Birliği'nden (AB) Elon Musk'a yaptırım sopası sallandı. Avrupa topraklarında barınan pek çok terör örgütüne ses çıkarmayan Brüksel, kişisel güvenliği tehdit eden gazetecilerin paylaşımlarına sahip çıktı. AB Komisyonu Şeffaflık ve Değerler Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Twitter'ın kararını keyfi olarak değerlendirdi ve Musk'a, Birlik'in Medya Özgürlüğü Yasası'na uyması gerektiğini belirtti. Yasayı "kırmızı çizgi" diye nitelendiren Jourova, Musk'ın yakında yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği tehdidini savurdu.

