Sosyal medyada alay konusu oldu: Elon Musk özür diledi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın aldığı gündem beri gündemden düşmüyor.

Güney Afrika doğumlu iş adamının aylar süren pazarlıklar ve belirsizlikler sonucu Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması ve ardından yaşananlar uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor.

Twitter'ın patronu olan Musk'ın aldığı kararlar tartışmalara konu olmaya devam ederken mikro blog sitesindeki bir hata sosyal medyanın gündemine oturdu.

Twitter’ın iki ülkenin isimlerini karıştırmasıyla Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın resmi hesabında ‘Nijerya hükümet kurumu’ ibaresi yer alırken, Başbakan Store ve Bakan Huitfeldt’in hesaplarında ise ‘Nijerya hükümet yetkilisi’ ibarelerine yer verildi.

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Twitter’ın, söz konusu hesapları ‘Nijerya’ olarak etiketlemesi üzerine hatayı fark eden Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter Destek (Twitter Support) hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda hatanın düzeltilerek hesapların ‘Norveç’ (Norway) olarak etiketlenmesini istediği.

Bu mesaj kısa sürede viral olurken Twitter'ın imza attığı bu haya sonrası pek çok Sosyal Medya kullanıcısı Twitter'ın patronu Musk'ı ti'ye aldı.

Bakanlığın talebi üzerine Twitter hesaplardaki ‘Nijerya’ ibaresini kaldırarak yapılan hatayı düzeltti.

Norveç'in söz konusu paylaşımının altına yorum yazan Musk ise özür diledi.