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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir şey olursa Elon Musk ile konuşuruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gazetelerin sorularını yanıtladı. "Siz dünyada Twitter'da etkileşimi en yüksek üç liderden birisiniz. Daha önce sosyal medyada sizi destekleyen etiketlerin engellendiğini, gündemden düşürüldüğünü gözlemlemiştik. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Türkiye bunu sorgulayabilir mi? Elon Musk’tan bir talep olabilir mi" sorusuna, "Yani böyle bir şey olursa, Elon Musk’la oturur konuşuruz. En azından bir telefon görüşmesi yaparız. Uzayı konuştuğumuz gibi Twitter’ı da konuşuruz. Daha önceki Twitter yönetiminin siyasal alana yönelik müdahalelerine ilişkin gündeme gelen hususları yakından takip ediyoruz” cevabını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir şey olursa Elon Musk ile konuşuruz
Elon Musk - Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da yapılan Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Üçlü Zirvesi dönüşü, aralarında Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in de bulunduğu gazetelerin sorularını yanıtladı.

"Sizin Twitter ile ilgili görüşlerinizi, bu platforma karşı tavrınızı biliyoruz. Fakat Amerika’da çok yoğun tartışmalar var. Elon Musk yönetimi devraldıktan sonra eski Twitter yönetiminin politik sansürleri ile ilgili dosyaları ifşa etmeye başladı. Trump, ABD Başkanı iken nasıl kısıtlandığını ya da Twitter yönetiminin Demokratların önünü nasıl açtığını, nasıl manipülasyon yaptığını gösteren dosyalar yayınladı. Trump, ABD Başkanı iken bunu yapan Twitter yönetiminin başka siyasi liderlere de bu tip siyasi operasyonlar çekmiş olabileceği konuşuluyor. Siz dünyada Twitter'da etkileşimi en yüksek üç liderden birisiniz. Daha önce sosyal medyada sizi destekleyen etiketlerin engellendiğini, gündemden düşürüldüğünü gözlemlemiştik. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Türkiye bunu sorgulayabilir mi? Elon Musk’tan bir talep olabilir mi" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

  • "Yani böyle bir şey olursa, Elon Musk’la oturur konuşuruz. En azından bir telefon görüşmesi yaparız. Uzayı konuştuğumuz gibi Twitter’ı da konuşuruz. Daha önceki Twitter yönetiminin siyasal alana yönelik müdahalelerine ilişkin gündeme gelen hususları yakından takip ediyoruz. Ama ben zaten sosyal medyaya pek olumlu bakmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Biz siyasetteki ya da diplomasideki başarılarımızı sosyal medya sayesinde elde etmedik. Siyasetin er meydanı sosyal medya değildir. Siyaset doğrudan milletle, millet için yapılır. Milletinizle hasbi bir gönül bağınız varsa sizi ne Twitter ne başka bir güç engelleyebilir."

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Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor
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Elon Muskın yaptığı değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor.
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Son olarak platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı.
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Twitterda atılan twitin iPhone mu yoksa Android bir cihazdan mı atıldığını gösteren for iPhone ve for Android ibareleri yakında kaldırılacak.
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Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, for iPhone ve for Android ibarelerinin ekran alanından yediği gerekçesiyle kaldırılacağını aktardı.
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Elon Musk ayrıca bu özelliğin Twittera neden getirildiğine dair hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi.
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Bu değişiklik en çok Apple sever Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor.
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iPhone tarafından gönderildi ibaresi artık Twitterda yer almayacak..
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Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, değişiklikler yapmaya devam ediyor. Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik artık kullanılmayacak.

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