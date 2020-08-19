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Dünya Netanyahu Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşme anlaşması yapacak
ORTADOĞU

Netanyahu: Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşme anlaşması yapacak

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşmasına varılmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Abu Dabi yönetiminin yaptığı gibi başka Arap ülkelerinin de İsrail ile barış anlaşmaları" yapacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Filistin'in Arap ülkeleri ile barışa ilişkin vetosunu kırdı" ifadesini kullandı.

  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iş insanlarının İsrail'e çok fazla yatırım yapmayı istediğini ileri süren Netanyahu, şunları kaydetti:
  • "Bu, İsrail için büyük müjdeleri beraberinde getiren tarihi bir anlaşmadır. Barış karşılığında barış yaptık, meyve verecek muazzam bir barış karşılığında barış yaptık."

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'Arap dünyasıyla barışı sağlamaya kararlıyız'

İsrail'in Arap dünyasıyla barış sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu ki, Arap dünyasıyla barışı sağlamaya kararlıyız ve Filistinlilerin diğer Arap ülkeleriyle barışın ilerlemesi konusundaki vetosunu iptal ettik. Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşme anlaşması yapacak."

Ancak Netanyahu, İsrail'le normalleşme anlaşması yapacağını ileri sürdüğü ülkelerin isimlerini belirtmedi.

Filistin yönetimi, Arap ülkelerinden "toprak karşılığında barış" ilkesi çerçevesinde İsrail ile bir normalleşmeye gitmelerini istiyor.

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BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

  • BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapmayan Kuzey Afrika ile Körfez’deki bazı Arap ülkelerinin ise İsrail'le ticari ilişkileri bulunmakta.

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