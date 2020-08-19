Netanyahu: Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşme anlaşması yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Filistin'in Arap ülkeleri ile barışa ilişkin vetosunu kırdı" ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iş insanlarının İsrail'e çok fazla yatırım yapmayı istediğini ileri süren Netanyahu, şunları kaydetti:

"Bu, İsrail için büyük müjdeleri beraberinde getiren tarihi bir anlaşmadır. Barış karşılığında barış yaptık, meyve verecek muazzam bir barış karşılığında barış yaptık."

OYNAT 00:56 BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.





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'Arap dünyasıyla barışı sağlamaya kararlıyız'

İsrail'in Arap dünyasıyla barış sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu ki, Arap dünyasıyla barışı sağlamaya kararlıyız ve Filistinlilerin diğer Arap ülkeleriyle barışın ilerlemesi konusundaki vetosunu iptal ettik. Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşme anlaşması yapacak."

Ancak Netanyahu, İsrail'le normalleşme anlaşması yapacağını ileri sürdüğü ülkelerin isimlerini belirtmedi.

Filistin yönetimi, Arap ülkelerinden "toprak karşılığında barış" ilkesi çerçevesinde İsrail ile bir normalleşmeye gitmelerini istiyor.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapmayan Kuzey Afrika ile Körfez’deki bazı Arap ülkelerinin ise İsrail'le ticari ilişkileri bulunmakta.

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