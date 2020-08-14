Filistin’i bu kez açıktan sattı

Ortadoğu ve Afrika’da İsrail’in piyonu gibi davranan Veliaht Prens Muhammed bin Zayed yönetimindeki Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’le gizlemeye çalıştığı evliliği tüm dünyaya ifşa etme kararı aldı. PKK ve FETÖ de dahil pek çok terör örgütünün, bunun yanında Libya’da Hafter’in destekçisi BAE, İsrail’le ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kurma sürecini başlattı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘iki ülkenin normalleşmesi’ diye duyurduğu anlaşma, İsrail’le BAE’yi ‘iki millet, tek devlet’ haline getirecek. ‘Yüzyılın anlaşması’ adı altında Filistin topraklarını işgal ve ilhaka soyunan Netanyahu yönetiminin baş destekçisi Trump, resmi Twitter hesabında, “Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması” diye yazdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” yorumu yaptı. İsrail ve BAE yetkilileri önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’da -bu kez kameralar önünde- biraraya gelerek çeşitli anlaşmalar imzalayacak.

OYNAT 00:56 BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.





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ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Abu Dabi yönetiminin siyonist Tel Aviv ile ittifakına tepkiler gecikmedi. Hamas, Fetih ve İslami Cihad Hareketi, BAE’ye ateş püskürdü. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, anlaşmanın ‘Filistin halkının acılarını görmezden gelme’, ‘normalleşme konusunda tehlikeli bir gelişme olduğunu’ ifade etti. “BAE ile İsrail’in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir” diyen Kanu, bu anlaşmanın, Filistin toprakları üzerinde siyonist rejime herhangi bir meşruiyet vermeyeceğini kaydetti. ‘İsrail ile yapılan böylesi bir normalleşmenin, işgal güçlerini, Filistin halkına karşı daha fazla ihlal gerçekleştirmeye teşvik ettiğini’ vurgulayan Kanu, İsrail’in Filistin halkının ‘baş düşmanı’ olarak kalmaya devam edeceğini ve İsrail’i Filistin topraklarından çıkarmak için güç toplamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

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3. ÜLKE OLDU

Bir mesaj yayınlayan Filistin Yönetimi de “BAE’nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir” ifadesini kullandı. Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Abbas Zeki de “BAE ile İsrail’in normalleşme anlaşması, BAE’nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor” dedi. İslami Cihad Hareketi ise normalleşme adımını ‘boyun eğme’ ve ‘teslim olma’ şeklinde yorumladı. Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, “Atılan bu adım, çatışmanın gerçeklerini değiştirmeyecek, aksine işgal yönetimini daha da terörist bir yapıya dönüştürecektir. Anlaşmayı kınıyoruz. Bu anlaşma, İsrail hükümetini içine düştüğü krizlerden kurtarma amacı taşımakta” diye konuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3. Arap ülkesi oldu.

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Ertelemiş!

Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin’de işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı. Netanyahu’nun erteleme beyanının, BAE ile yürüttükleri ittifak planının ifşası sonrası Filistin’den gelen tepkilerin ardından gelişi dikkat çekti. Zaten Netanyahu ertelemenin ‘BAE ile normalleşme anlaşması karşılığında’ gerçekleştiğini söyledi. BAE ile ‘barışa karşılık barış’ esası üzerine anlaşma imzalandığını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını kaydeden Netanyahu, Filistin topraklarına yönelik yeni ilhak planına ilişkin ise “ABD Başkanı Trump, Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya almamı istedi, ben de kabul ettim” dedi. Netanyahu, Filistin işgalinin ABD ile koordineli şekilde süreceği mesajı vererek, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur” diye konuştu.