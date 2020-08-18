İsrail BAE'ye gerçek yüzünü göstermeye başladı: F-35 satılmasını istemiyorlar!

Ortadoğu ve Afrika'da İsrail'in piyonu gibi davranana BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Tel Aviv ile masaya oturdu.

İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri, bu kararı 'doğru ve stratejik' değişim olarak niteledi.

BAE ve Suudi Arabistan yönetiminin uzun süredir F-35 projesine dahil olmak istediği biliniyor ancak bu durum daha önce İsrail yönetimi tarafından engellendi.

İsrailli üst düzey yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan normalleşme anlaşmasına rağmen bu ülkeye F-35 savaş uçağı satılmasını istemediklerini söyledi.

Haaretz gazetesine konuşan üst düzey bir yetkililer, Netanyahu hükümetinin BAE'ye hassas teknolojiler dahil F-35 savaş uçağının satılması konusunda endişelerini dile getirdi. İddiaya göre, Netanyahu ve BAE'li yetkililer arasında savunma sanayi alanında gizli bir anlaşma yapılmış olabilir.

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İSRAİL'İN GÖZÜ 23 MİLYAR DOLARDA

İsrail, 13 Ağustos’ta ilan edilen 'normalleşme' sürecini savunma sanayisi için Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) karlı bir pazara dönüştürmek için kullanacak.

Abu Dabi’nin Tel-Aviv’le imzaladığı anlaşma sonrasında kapalı kapılar ardındaki işbirliğinin sofistike silah sistemlerine ulaşmasının önündeki engelin kalktığı belirtiliyor.

ABD'NİN MEVCUT PAYI 20 MİLYAR DOLAR

Suudi Arabistan’la birlikte bölgenin en fazla silah ithal eden ülkesi BAE şimdiden İsrail savunma sanayiinin iştahını kabartmış durumda. İsrailli şirketler BAE’nin 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz dikti. Halihazırda bu bütçenin 20 milyar doları ABD’den silah ithaline ayrılmakta.

YEMEN VE LİBYA'DA KULLANABİLİRLER

BAE’nin ABD’nin ve İsrail’in sofistike silah teknolojisine erişmesi halinde Libya’dan Yemen’e kullanılmasından ve sivil kayıplara sebep olmasından endişe duyuluyor. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın, “Anlaşma ileride gerçekleşecek silah satışlarında BAE’nin yararına olacak” açıklaması da bu endişenin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

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