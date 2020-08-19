Yeni ihanet Kızıldeniz’de: Kızıldeniz’i İsrail kontrol edecek

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz’den sonra Kızıldeniz’deki askeri iş birliğini de artıracağı belirtildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail İstihbarat Teşkilatından BAE ile muhtemel iş birliği alanlarına dair bilgilerin yer aldığı bir belge yayımlandı. Belgede, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının başında güvenlik iş birliğinin geldiği kaydedildi. Belgede ayrıca, normalleşme anlaşmasının Körfez ülkeleri arasındaki askeri ittifakı güçlendirmenin yanı sıra Kızıldeniz’in güvenliği konusunda iş birliğini artıracağı vurgulandı.

İSLAM GÖLÜ OLMAKTAN ÇIKARACAK

BAE’nin Yemen’e ait Kızıldeniz çıkışında bulunan stratejik Sokotra adasında darbe gerçekleştirdiği ve kendi kontrolüne aldığı biliniyor. Abu Dabi yönetiminin adayı İsrail’in dolaylı kontrolüne sunabilir. İsrail’in, Kızıldeniz’in bir “Arap veya İslam gölüne” dönüşmemesi için başta Etiyopya olmak üzere özellikle Afrika Boynuzu’ndaki ülkeler kanalıyla yoğun faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor. BAE de bu noktada arabuluculuk faaliyeti yürütüyor.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen önceki gün yaptığı açıklamada Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Sudan’ın da yakın zamanda İsrail’le “normalleşme” imzası atabileceğini belirtmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’la Uganda’da görüşmüştü. Görüşmede aracının BAE olduğu ortaya çıkmıştı.

DÜNYA İsrail BAE'ye gerçek yüzünü göstermeye başladı: F-35 satılmasını istemiyorlar!

RİYAD’DAN TEL-AVİV’E ÖRTÜLÜ DESTEK

Muhammed bin Selman

Mısır’da 2013 yılında gerçekleşen askeri darbeden sonra Sisi rejimi Kızıldeniz’de sahip olduğu iki stratejik adayı, halkın tepkisine rağmen, Suudi Arabistan’a teslim etmişti. İsrail’in, Akabe Körfezi’nden Kızıldeniz’e çıkışını tutan Sanafir ve Tiran adalarının Mısır’ın kontrolünden çıkmasıyla Tel-Aviv için stratejik su yolunda önemli bir engel de kalkmış oldu.

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Karşı çıkmak yasak!

Muhammed bin Zayed

BAE, İsrail’le anlaşmaya karşı çıkan ya da protesto eden kişilere yönelik tutuklama dalgası başlattı. BAE gizli servisinin baskınlar düzenleyerek İsrail’le yakınlaşmayı eleştirenler başta olmak üzere Filistinlileri ve Ürdünlüleri tutukladığı öğrenildi. Tutuklanan kişilerin yegane suçları, ‘özel görüşmelerde ya da sosyal medyada anlaşmayı eleştirmek.’ Öte yandan Tel Aviv-Abu Dabi anlaşmasıyla ABD’nin BAE’ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satmasının önünün açılmış olduğu iddiası İsrail’de tartışmalara neden oldu. Netanyahu yönetimi bu tip silah satışlarına İsrail’in onay vermeyeceğini kaydetti.