Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yeni ihanet Kızıldenizde Kızıldenizi İsrail kontrol edecek
ORTADOĞU

Kızıldeniz’i İsrail kontrol edecek!

Yeni ihanet Kızıldeniz’de: Kızıldeniz’i İsrail kontrol edecek

İsrail ve BAE, Doğu Akdeniz’deki askeri işbirliğini Kızıldeniz’e taşıyor. Yayınlanan bir belgeye göre ‘Kızıldeniz ittifakı’, gerçekleşmesi planlananlar arasında liste başında bulunuyor. Tel Aviv, Kızıldeniz’i bir ‘İslam gölü’ olmaktan çıkarıp kontrol altına almayı planlıyor. Abu Dabi ve Riyad’ın bölgedeki hamleleri de Siyonistlerin işini kolaylaştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz’den sonra Kızıldeniz’deki askeri iş birliğini de artıracağı belirtildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail İstihbarat Teşkilatından BAE ile muhtemel iş birliği alanlarına dair bilgilerin yer aldığı bir belge yayımlandı. Belgede, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının başında güvenlik iş birliğinin geldiği kaydedildi. Belgede ayrıca, normalleşme anlaşmasının Körfez ülkeleri arasındaki askeri ittifakı güçlendirmenin yanı sıra Kızıldeniz’in güvenliği konusunda iş birliğini artıracağı vurgulandı.

İSLAM GÖLÜ OLMAKTAN ÇIKARACAK

BAE’nin Yemen’e ait Kızıldeniz çıkışında bulunan stratejik Sokotra adasında darbe gerçekleştirdiği ve kendi kontrolüne aldığı biliniyor. Abu Dabi yönetiminin adayı İsrail’in dolaylı kontrolüne sunabilir. İsrail’in, Kızıldeniz’in bir “Arap veya İslam gölüne” dönüşmemesi için başta Etiyopya olmak üzere özellikle Afrika Boynuzu’ndaki ülkeler kanalıyla yoğun faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor. BAE de bu noktada arabuluculuk faaliyeti yürütüyor.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen önceki gün yaptığı açıklamada Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Sudan’ın da yakın zamanda İsrail’le “normalleşme” imzası atabileceğini belirtmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’la Uganda’da görüşmüştü. Görüşmede aracının BAE olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail BAE'ye gerçek yüzünü göstermeye başladı: F-35 satılmasını istemiyorlar!
DÜNYA
İsrail BAE'ye gerçek yüzünü göstermeye başladı: F-35 satılmasını istemiyorlar!

RİYAD’DAN TEL-AVİV’E ÖRTÜLÜ DESTEK

Muhammed bin Selman

Mısır’da 2013 yılında gerçekleşen askeri darbeden sonra Sisi rejimi Kızıldeniz’de sahip olduğu iki stratejik adayı, halkın tepkisine rağmen, Suudi Arabistan’a teslim etmişti. İsrail’in, Akabe Körfezi’nden Kızıldeniz’e çıkışını tutan Sanafir ve Tiran adalarının Mısır’ın kontrolünden çıkmasıyla Tel-Aviv için stratejik su yolunda önemli bir engel de kalkmış oldu.

Karşı çıkmak yasak!

Muhammed bin Zayed
  • BAE, İsrail’le anlaşmaya karşı çıkan ya da protesto eden kişilere yönelik tutuklama dalgası başlattı. BAE gizli servisinin baskınlar düzenleyerek İsrail’le yakınlaşmayı eleştirenler başta olmak üzere Filistinlileri ve Ürdünlüleri tutukladığı öğrenildi. Tutuklanan kişilerin yegane suçları, ‘özel görüşmelerde ya da sosyal medyada anlaşmayı eleştirmek.’ Öte yandan Tel Aviv-Abu Dabi anlaşmasıyla ABD’nin BAE’ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satmasının önünün açılmış olduğu iddiası İsrail’de tartışmalara neden oldu. Netanyahu yönetimi bu tip silah satışlarına İsrail’in onay vermeyeceğini kaydetti.

Filistin’i bu kez açıktan sattı
DÜNYA
Filistin’i bu kez açıktan sattı
Abone Ol Google News
Tarihi zafer

Tarihi zafer

​RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez Devler Ligi finalinde.
Bilanço her gün ağırlaşıyor

Bilanço her gün ağırlaşıyor

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.
Kız kardeşi kaçırıldı

Kız kardeşi kaçırıldı

​Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyuncuya şoke eden haber.
Üç köy <br>karantinaya alındı

Üç köy
karantinaya alındı

Sokağa çıkışlar da sınırlandırıldı.
Mali'de darbe girişimi!

Mali'de darbe girişimi!

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.
Kararlı olursak...

Kararlı olursak...

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Olimpik Lyon<br>ile anlaştı

Olimpik Lyon
ile anlaştı

​Fransız ekibi transferi Twitter'dan duyurdu.
CHP'ye Biden tepkisi

CHP'ye Biden tepkisi

​AK Parti'den MKYK ve MYK ardından sert açıklamalar.

Kuzeyden Oruç Reis güneyden Misrata
Batı'da ırkçılığın rezil yüzü

Batı'da ırkçılığın rezil yüzü

Göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı.

Bilimsel makalelerin renkli hali

Bilimsel makalelerin renkli hali

​Bilge Çocuk ve Bilge Minik hem bilimi hem de değerlerimizi iki kapak arasında topluyor.
Jose Sosa<br>Fenerbahçe'de

Jose Sosa
Fenerbahçe'de

​Arjantinli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.