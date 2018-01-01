Netanyahu'dan İran'daki rejimin düşme temennisi

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’da devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "İran’da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran’da 5. gününe giren hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, "İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" dedi.

İsrail'de geçtiğimiz günlerde başkent Tel Aviv'dek Rotschild Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmişti. Göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar atarak Habima Meydanı'na kadar yürümüştü.

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