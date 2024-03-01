New York Gazze için ayakta

Filistinlilere destek konuşması yapan New Yorklu kadın Haham Abby Stein de "Bir Yahudi, Haham ve İsrail vatandaşı olarak buradayım. Yahudi olarak insanları öldürmemek ve her insanın ilahi olanın bir parçası olduğunu anlamak, benim için önemli bir dini ve kültürel inançtır" diye konuştu. New York Belediye Meclisi’nden gelen 100 milyon doların üzerindeki vergi gelirinin İsrail’i desteklemek için federal hükümete aktarıldığını söyleyen Stein, New York Polis Teşkilatı’nın İsrail hükümeti ve polisiyle yaptığı ortaklığın da sonlandırılmasını istedi. Stein, yaklaşan Ramazan ayına işaret ederek, “Gazze'de aç kalan milyonlarca insanı düşünmek için iyi bir zaman. İnsanları Gazze için, gıda ve para toplamaya teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.