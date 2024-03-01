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Dünya

New York Gazze için ayakta

New York'ta Filistin destekçileri, Gazze için 24 saat kesintisiz eylem başlattı. Belediye binasının önünde toplanan pek çok kişi ABD’yi İsrail’i desteklemekten vazgeçmeye çağırdı.

04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:16 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Aktivistler, "Özgür Filistin", "Ateşkes, hemen şimdi" şeklinde sloganlar attı.
Aktivistler, "Özgür Filistin", "Ateşkes, hemen şimdi" şeklinde sloganlar attı.

New York’ta insanlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşetini durdurmak için 24 saat kesintisiz eylem başlattı. Gazze’de sivillere yönelik katliamın sonlandırılması talebiyle bir araya gelen Filistin destekçileri, New York Belediye binası bahçesinde toplandı. Gazze’de kalıcı ve acil ateşkes sağlanana kadar eylemlere devam edeceklerini belirten aktivistler, ABD'yi İsrail'i desteklemekten vazgeçmeye çağırdı.


YAHUDİLER SOYKIRIM İSTEMİYOR

New York'ta yaşayan Yahudi asıllı Amerikalılar ise İsrail'in Gazze'de soykırımını vergileriyle desteklemek istemediğini haykırdı. Gazze'de hayatını kaybeden on binlerce sivilin isimlerinin yazılı olduğu dev afişi, belediyenin önündeki kaldırıma seren aktivistler, "Özgür Filistin", "Ateşkes, hemen şimdi" şeklinde sloganlar attı.


AARON’UN EYLEMİ ÇOK CESURCA

Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) avukatlarından Burhan Carroll, "Tek isteğimiz Gazze'deki soykırıma karşı acil ve kalıcı ateşkes sağlanması. Henüz ateşkes kararını imzalamamış yerel politikacılarımızdan bunu derhal yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.


ÖLDÜRMEYECEKSİN!

Filistinlilere destek konuşması yapan New Yorklu kadın Haham Abby Stein de "Bir Yahudi, Haham ve İsrail vatandaşı olarak buradayım. Yahudi olarak insanları öldürmemek ve her insanın ilahi olanın bir parçası olduğunu anlamak, benim için önemli bir dini ve kültürel inançtır" diye konuştu. New York Belediye Meclisi’nden gelen 100 milyon doların üzerindeki vergi gelirinin İsrail’i desteklemek için federal hükümete aktarıldığını söyleyen Stein, New York Polis Teşkilatı’nın İsrail hükümeti ve polisiyle yaptığı ortaklığın da sonlandırılmasını istedi. Stein, yaklaşan Ramazan ayına işaret ederek, “Gazze'de aç kalan milyonlarca insanı düşünmek için iyi bir zaman. İnsanları Gazze için, gıda ve para toplamaya teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.


#ABD
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