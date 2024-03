New York Gazze için ayakta

New York’ta insanlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşetini durdurmak için 24 saat kesintisiz eylem başlattı. Gazze’de sivillere yönelik katliamın sonlandırılması talebiyle bir araya gelen Filistin destekçileri, New York Belediye binası bahçesinde toplandı. Gazze’de kalıcı ve acil ateşkes sağlanana kadar eylemlere devam edeceklerini belirten aktivistler, ABD'yi İsrail'i desteklemekten vazgeçmeye çağırdı.

New York'ta yaşayan Yahudi asıllı Amerikalılar ise İsrail'in Gazze'de soykırımını vergileriyle desteklemek istemediğini haykırdı. Gazze'de hayatını kaybeden on binlerce sivilin isimlerinin yazılı olduğu dev afişi, belediyenin önündeki kaldırıma seren aktivistler, "Özgür Filistin", "Ateşkes, hemen şimdi" şeklinde sloganlar attı.

Filistinlilere destek konuşması yapan New Yorklu kadın Haham Abby Stein de "Bir Yahudi, Haham ve İsrail vatandaşı olarak buradayım. Yahudi olarak insanları öldürmemek ve her insanın ilahi olanın bir parçası olduğunu anlamak, benim için önemli bir dini ve kültürel inançtır" diye konuştu. New York Belediye Meclisi’nden gelen 100 milyon doların üzerindeki vergi gelirinin İsrail’i desteklemek için federal hükümete aktarıldığını söyleyen Stein, New York Polis Teşkilatı’nın İsrail hükümeti ve polisiyle yaptığı ortaklığın da sonlandırılmasını istedi. Stein, yaklaşan Ramazan ayına işaret ederek, “Gazze'de aç kalan milyonlarca insanı düşünmek için iyi bir zaman. İnsanları Gazze için, gıda ve para toplamaya teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.