İşgali anlatan İsrailli yönetmen siyonistlerin hedefinde

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan ve 74’üncü Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) En İyi Belgesel Ödülü'nü kazanan “Başka Ülke Yok” (No Other Land) adlı belgesel filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham, bir grup sağcı İsraillinin ailesinin evine gelip kendisini tehdit ettiğini açıkladı. 25 Şubat'ta ödül törenindeki konuşmasında filmin yardımcı yönetmeni Filistinli Basel Adra’nın Masafer Yatta bölgesinde işgal altında yaşadığını ve onun tehlikede olduğunu anlatan Abraham, “Ben İsrailliyim, filmin yardımcı yönetmeni Basel Adra ise Filistinli ve sadece 2 gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum, Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok. Benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli” demişti. Abraham, Berlinale'deki konuşmasından sonra kendisi ve ailesine yönelik tehditler aldığını söyledi. Abraham, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, “Sağcı bir İsrailli çete dün beni aramak için ailemin evine geldi ve gece yarısı başka bir kasabaya gitmek durumunda kalan aile üyelerimi tehdit etti” dedi.