ABD ordusu da soykırıma ortak

Gazze’de yaklaşık 30 bin Filistinliyi katleden İsrail’in vahşetine ve ABD’nin suç ortaklığına tepki olarak İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in arkadaşı, Bushnell'in kendisine "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini öne sürdü. Bushnell, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği eylemle zulme karşı direnişin sembol isimlerinden biri haline geldi. “Soykırıma ortak olmayacağım” diyerek kendini feda eden ve son nefesine kadar defalarca “Özgür Filistin” diyerek bağıran Bushnell’in ölümü, çok sayıda soruyu beraberinde getirmişti.





ARKADAŞINA ANLATTI

New York Post’un (NYP) haberine göre, Bushnell ABD ordusuna dair "gizli bilgileri" öğrenmesinin ardından dayanamayarak kendini öldürdü Bushnell'in ABD Hava Kuvvetleri'nde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirten arkadaşı, söz konusu verilerden bazılarının İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili olduğunu ileri sürdü. Bushnell'in arkadaşı, hayatını kaybeden askerin, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia ederek, "Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." ifadesini kullandı.





İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM

Bushnell'in söz konusu gizli bilgileri kendisiyle neden paylaştığını bilmediğini belirten arkadaşı, hayatını kaybeden askerin daha önce böyle bir şey yapmadığını savundu. Bushnell’in iyi bir vatansever ve samimi bir kişiliğinin olduğunu belirten arkadaşı, "İntihar, Aaron'ın yapacağı bir şey değildi" dedi.



