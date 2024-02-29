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Dünya

Gazze'de pazartesiye kadar ateşkes olabileceğini söyleyen Biden çark etti

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olabileceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Ancak, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" ifadelerini kullanan Biden bu sözünden çark etti. Biden yaptığı yeni açıklamada, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Ateşkes muhtemelen bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." dedi.

20:24 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:28 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Joe Biden
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, önceki açıklamasının aksine, Gazze'de pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Texas'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın mensubunun Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Biden ateşkeste çark etti

Biden, kendisine, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen (ateşkes) bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." diye cevap verdi.

Ateşkes için 'pazartesiye kadar' süre vermişti

ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.



#Joe Biden
#ABD
#Gazze
#Ateşkes
#İsrail
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