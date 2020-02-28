Dünya New York ile New Jerseydeki camilerde eller Mehmetçiğe dua için kalktı
AMERİKA

New York ile New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçiğe dua için kalktı

New York ile New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçiğe dua için kalktı

İslam aleminde mübarek "üç ayların'' habercisi Regaip Kandili, Türk Amerikan toplumu tarafından camilerde yapılan programlarla idrak edildi. Türk vatandaşları kandil programında yaptığı dualarda Mehmetçiği ve İdlib şehitlerini de unutmadı.

Haber Merkezi AA
ABD'de yaşayan Türk vatandaşlar Mehmetçik için dua etti.
ABD'de yaşayan Türk vatandaşlar Mehmetçik için dua etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşları, Regaip Kandili için camilerde yapılan programlara yoğun katılım gösterdi. Programlarda üç ayların idraki ile birlikte müslümanların birlik beraberlik içinde olması gereğine vurgulanarak, İdlib şehitleri ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için de dualar edildi.

AA
Regaip Kandili, Türk Amerikan toplumu tarafından camilerde yapılan programlarla idrak edildi.

New York'un Brooklyn şehrinde bulunan Eyüp Sultan Camii'inde yapılan kandil programında, Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler üç ayların mahiyeti konusunda bilgi verirken, Türk askerinin başarısı ve ümmetin birliği için dualar okundu.

AA
Türk vatandaşları kandil programında yaptığı dualarda Mehmetçiği ve İdlib şehitlerini de unutmadı.

Türk Amerikan toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Ulu Camii’nde buluşan halk ise yatsı namazı ve mevlidin ardından, İdlib şehitleri ve İslam aleminde yaşanan sıkıntıların çözümü için ellerini duaya kaldırdı.

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