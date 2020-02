New York ile New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçiğe dua için kalktı New York ile New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçiğe dua için kalktı İslam aleminde mübarek "üç ayların'' habercisi Regaip Kandili, Türk Amerikan toplumu tarafından camilerde yapılan programlarla idrak edildi. Türk vatandaşları kandil programında yaptığı dualarda Mehmetçiği ve İdlib şehitlerini de unutmadı.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 08:14 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 08:17 AA