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HATAY

İdlib'de askerlerimize alçak saldırı... Hatay Valisi Doğan: 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Türkiye dün İdlib’de büyük acı yaşadı. Rusya’nın desteğini alan rejim güçleri Mehmetçik’e hava saldırısı düzenledi. Alçak saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu, 36 asker de yaralandı. Acı haberi duyuran Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Yaralılarımızı Türkiye’ye aldık. Tedavileri devam ediyor” dedi. TSK, misilleme olarak rejimin tüm hedeflerini ateş altına aldı.

Haber Merkezi AA
Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı. Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

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Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor: İdlib'de Esed rejimine yapılan misillemenin sıcak görüntüleri
İdlib'de askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası rejim hedeflerinin havadan ve karadan ateş altına alınması kararı çıktı ve belirlenen hedeflere bombardıman başladı. Şehitlerimizin intikamını almak için başlatılan misilleme harekatında Suriye rejimine ait çok sayıda tank ve topçu unsuru imha edildi.


Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

  • "Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmekte. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Şu an itibarıyla hastanemizde 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın tüm tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

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Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu.

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