İdlib'de son dakika... Türkiye belirlenen Suriye hedeflerini havadan ve karadan vuruyor

Spor

Sergen Yalçın: Kalmak isteyen şansını kullansın

Şampiyonluk umutları azalan Beşiktaş’ta, yeni sezonun planlaması başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede “Kafamda bazı planlar var. İyi mücadele eden bizimle devam edecek. Verim alamadığımız oyuncularla yola devam etmenin bir anlamı yok” dedi.