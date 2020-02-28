Gündem İdlibde son dakika Türkiye belirlenen Suriye hedeflerini havadan ve karadan vuruyor
POLİTİKA

İdlib'de son dakika... Türkiye belirlenen Suriye hedeflerini havadan ve karadan vuruyor

İdlib'de askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası toplanan Güvenlik Zirvesi'nde Suriye rejim hedeflerinin havadan ve karadan ateş altına alınması kararı çıktı ve belirlenen hedeflere bombardıman başladı. Güvenlik Zirvesi'nde alınan kararları açıklayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik Zirvesi sonrası Türkiye, rejim hedeflerini ağır ateş altına aldı. (Arşiv)
Güvenlik Zirvesi sonrası Türkiye, rejim hedeflerini ağır ateş altına aldı. (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Güvenlik Zirvesi’yle ilgili açıklama yaptı. Rejim hedeflerinin havadan ve karadan ateş altına alındığını bildiren Altun'un açıklaması şöyle:

Fahrettin Altun
  • “Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir.
  • Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.
  • Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci’nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.
  • Geçmişte Ruanda’da, Bosna Hersek’te yaşananların bugün İdlib’de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır.
  • Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır.
  • Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir.”

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