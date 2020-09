New York'ta koronavirüs nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. En çok can kaybının yaşandığı ABD'de ise vaka sayıları ciddi boyutlara ulaştı. Bu nedenle ABD'nin New York kentinde okulların açılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına henüz yeterince hazır olunmadığı gerekçesiyle ikinci kez ertelendi.

