New York'ta koronavirüs nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, pazartesi açılması beklenen okullara, ilkokul öğrencilerinin 29 Eylül’de, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 1 Ekim’de başlayacağını duyurdu.

De Blasio, okul müdürleri ve öğretmen sendikaları temsilcileri ile saatler süren görüşmeler sonucu okulların açılmaya hala hazır olmadığı sonucuna vardıklarını belirtti.

Temmuzda New York’ta okulların 10 Eylül’de açılmasının planlandığı duyurulmuş ancak de Blasio, 1 Eylül’de yaptığı açıklamada, öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi üzerine okulların 21 Eylül'e ertelendiğini bildirmişti.

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ABD’deki en geniş okul sistemine sahip

New York, bin 800’den fazla okul ve 1 milyonun üzerinde öğrencisi ile ABD’deki en geniş okul sistemine sahip. Kentte hazirandan beri günlük Kovid-19 vaka artışı yüzde 3’ün altında bulunduğu için Dünya Sağlık Örgütü (DSO) standartlarına göre okulların açılabileceği güvenli bölge konumunda bulunuyor.

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New York'ta 33 binden fazla can kaybı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre New York eyaleti 480 bin vaka ile ülke genelinde 4'üncü sırada yer alırken, 33 binden fazla can kaybı ile de hala ilk sıradaki yerini koruyor.

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OYNAT 00:51 New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu ABD'de koronavirüs salgını kontrol altına alınamıyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ölü sayısı 60 bini geçti. Dünyanın en renkli kentlerinden biri olan New York adeta hayalet kente büründü. Şehirdeki hastaneler yetersiz kalırken, morglar cesetlerle doldu taştı. ABD medyası, morglardan birinin önünde yer alan iki kamyonette 100'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölge halkının kötü koku şikayeti ile tespit edilen cesetler, yaşanan krizin boyutunu ortaya koydu.

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OYNAT Koronavirüs ölümleri sonrası New York'taki Central Park bomboş kaldı Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin New York eyaletinde, insanların yoğun olarak görüldüğü Central Park'taki sessizlik dikkat çekti. ABD'de bugüne dek 1 milyon 35 bin 765 vaka görülürken, yeni tip koronavirüs nedeniyle 59 bin 266 kişi hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 ABD'de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı ABD'nin New York şehrinde koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. İzdihama neden olan ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı cenaze törenine New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 'Bu kabul edilemez. Salgının ortasında böyle cenaze töreni kabul edilemez' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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