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AMERİKA

Trump: Herkes New York'tan kaçıyor para yok suç var

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren New York Valisi Andrew Cuomo’ya yönelik eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, New York şehrinin tam bir karmaşa halinde olduğunu ve herkesin şehirden kaçtığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ”New York eyaleti tam bir karmaşa. Para yok, yüksek vergi ve suç, herkes kaçıyor. 3 Kasım’da düzelteceğim” dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”New York, Rochester’daki polis şefi ve polislerin çoğu istifa etti. Demokrat Belediye Başkanı ve tabii ki Vali Cuomo’nun ne yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. New York eyaleti tam bir karmaşa. Para yok, yüksek vergi ve suç, herkes kaçıyor. 3 Kasım’da düzeltebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Cuomo'dan Trump'a suçlama

New York Valisi Andrew Cuomo ise yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ı, suçlayarak korona virüs salgını sırasında Trump’ın kente fon sağlamayı kestiğini, Trump’ın kenti öldürmeye çalıştığını belirtti.

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Protestolar sonucu Rochester polis şefi istifa etti

ABD’nin New York eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında siyahi Amerikalı Daniel Prude’un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sonucu kentin polis Şefi La’Ron Singletary görevini bıraktığını ve emekliye ayrıldığını açıkladı.


Rochester şehrinin polis Şefi La’Ron Singletary, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis teşkilatındaki görevini bırakarak emekli olduğunu duyurdu. Polis, tarafından kafasına poşet geçirilerek boğularak öldürülen Daniel Prude’un ölüm haberinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte yoğun bir eleştiri alan kentin polis Şefi La’Ron Singletary’nin geçmiş iş performansı da incelemeye alındı. Birçok sivil toplum örgütü tarafından istifası istenilen Singletary’ın geçtiğimiz ay polis teşkilatında 20. hizmet yılını tamamladığı belirtildi.

ABD polisinden bir skandal daha: Siyahi Daniel Prude'yi kafasına poşet geçirip boğarak öldürdüler
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ABD polisinden bir skandal daha: Siyahi Daniel Prude'yi kafasına poşet geçirip boğarak öldürdüler
ABD'nin Rochester kentinde geçtiğimiz Mart ayında polis tarafından kafasına poşet geçirilmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden siyahi Daniel Prude'un gözaltı sırasındaki son görüntüleri ortaya çıktı. Amerikan polisinin şiddeti, bu görüntülerle yine ülke gündemine oturdu. New York eyaleti başsavcısı ise yaptığı açıklamada, Prude'un ölümünü 'trajedi' olarak nitelendirdi ve soruşturma başlatıldığını aktardı. Olaya karışan polis memurların ise görevinden uzaklaştırılmadığı ifade edildi.


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