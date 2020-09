Trump: Herkes New York'tan kaçıyor para yok suç var Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren New York Valisi Andrew Cuomo’ya yönelik eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, New York şehrinin tam bir karmaşa halinde olduğunu ve herkesin şehirden kaçtığını söyledi.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 09:59 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 10:14 İHA