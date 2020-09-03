​Bunlar iç terör eylemi: Trump'tan polise destek, göstericilere eleştiri ​

MUHTEŞEM BİR İŞ ÇIKARDILAR
lABD Başkanı Donald Trump, tüm itirazlara rağmen son şiddet olaylarının odağındaki Wisconsin eyaletinin Kenosha kentini ziyaret etti. Beyaz bir polisin yedi kez sırtından vurduğu siyahi Jacob Blake’in ailesiyle bir araya gelmeyen Trump güvenlik güçlerine destek verdi. “Güvenlik güçleri muhteşem bir iş çıkardı” yorumunu yapan Trump, Ulusal Muhafızların ve federal güçlerin devreye girmesinin ardından kentteki olayların yatıştığını vurguladı.
‘BASKI ALTINDALAR’ SAVUNMASI
Yaşanan protestoları, “Bunlar barışçıl gösteri değil, iç terör eylemleri” sözleriyle nitelendiren Trump, polis karşıtı söylemleri de eleştirerek, “Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız, bu her geçen gün artıyor” dedi. ABD Başkanı, polislerin “muazzam bir baskı altında” olduğunu savunarak, “Bazen bir karar vermek zorunda kalıyorlar. Karar vermek için de çeyrek saniyeleri oluyor. Yanlış bir kararda ya ölebilirler ya da başları belaya girebilir” ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI’NA APTAL DEDİ
- Öte yandan Trump, Kenosha’nın Demokrat Partili Belediye Başkanı John Antaramian için de “aptal” ifadesini kullandı. Protestocuların Antaramian’ın evine girmeye çalıştığını söyleyen Trump, “Nasıl belediye başkanı olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Onu gerçekten korkunç bir şekilde taciz eden muazzam sayıda insanlar vardı ve sanırım evine girmeye çalışıyorlardı ve hala aptal olduğu için onlara destek oluyor” ifadelerini kullandı.
Wheeler’ın evini hedef aldılar
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericiler Belediye Başkanı Ted Wheeler’in yaşadığı apartmana yaktıkları nesneleri attı ve binanın camlarını kırdı. Wheeler’i 58’inci doğum gününde hedef alan yüzlerce protestocu, Belediye Başkanı’nın oturduğu apartmanın girişindeki mağazaya yaktıkları nesneleri fırlattı. Binanın dışında yüksek sesle şarkı söyleyen ve slogan atarak Wheeler’in istifasını isteyen göstericiler, apartmanın camlarını kırdı. Olay yerine giden polis ekipleri göstericileri dağıtarak 19 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan sosyal medyaya düşen görüntülerde, gözaltına alınan bir göstericinin polis memuru tarafından yumruklanması dikkati çekti.
Polis yine bir siyahiyi öldürdü
- ABD’de polis şiddeti yine gündeme damga vurdu. Los Angeles kentinde iki polis memurunun bisiklet kullanan siyahi bir Amerikalıyı trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle durdurmaya çalıştığı açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada polisin durdurmak istemesi üzerine kaçan kişinin kaçarken polise yumruk attığı ve elinden düşürdüğü kıyafetlerin içinde bir silah bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine polisin, adının Dijon Kizzee (29) olduğu belirtilen kişinin silahına uzandığı esnada polis tarafından ateş açıldığı ve kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.