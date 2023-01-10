Dünya Öksürük şurubu 20 çocuğu öldürdü Özbekistan bunu konuşuyor
ASYA

Öksürük şurubu 20 çocuğu öldürdü: Özbekistan bunu konuşuyor

Özbekistan'da, zehirli madde olan etilen glikol içerdiği gerekçesiyle yasaklanan ve 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" öksürük şurubundan bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Öksürük şurubu 20 çocuğu öldürdü: Özbekistan bunu konuşuyor
Arşiv

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Namangan bölgesinde Hindistan'ın Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda üç yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, çocuğun vefatının geçen ay sonunda gerçekleştiği kaydedildi.

İLACIN SATIŞINA YASAK GETİRİLMİŞTİ

Geçen ay, Semerkant'taki çocuk hastanesinde "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18 çocuk, Kaşkaderya bölgesinde de bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Bununla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Özbekistan'da bakanlık sayısı 25'ten 21'e düşürülecek
DÜNYA
Özbekistan'da bakanlık sayısı 25'ten 21'e düşürülecek
Türk lirasınaçevrilebilecek

Türk lirasına
çevrilebilecek

​Döviz tevdiat ve katılım fonu hesabı için yeni karar.
Donmaküzereyken bulundular

Donmak
üzereyken bulundular

İki ilde kayıp alarmı: İhbar sonrası harekete geçtiler.
Sosyal konutlar yükseliyor

​56 şehirde 126 bin 149 konutun kuraları tamamlandı.

​Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Bir gizli belge<br>skandalı daha

Bir gizli belge
skandalı daha

Biden'ın eski kişisel ofisinde bulundu.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

​Japonya'da 23 eyalette kuş gribi alarmı.

​Savunma sanayiinde dönüm noktası.

​“Mehmed Akif" romanını yazan Ali Emre'yle kitabı konuştuk.

​CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası dönem tartışılmaya başlandı.

​Enerji depolama için İngilizler de sırada.

​Almanya ve Fransa'da ilaç kıtlığı.

​Bolsonaro yandaşları kamu binalarını bastı.

​Tahıl koridorunda 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.