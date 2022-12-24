Dünya Özbekistanda bakanlık sayısı 25ten 21e düşürülecek
ASYA

Özbekistan'da bakanlık sayısı 25'ten 21'e düşürülecek

Özbekistan'da yürürlüğe giren kamu yönetiminde yapısal reformlar kapsamında 25 olan bakanlık sayısı 21'e düşürülecek, bazı kamu kurumları birleştirilecek, 20 kamu kurumu ise lağvedilecek.

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Haber Merkezi AA
Özbekistanda bakanlık sayısı 25ten 21e düşürülecek
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı, kamu yönetiminde yapısal reformlara ilişkin kararnameyle 1 Ocak 2023’ten itibaren hükümete bağlı bakanlık ve kamu kurumları sayısının 61’den 28’e düşürülmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, 25 olan bakanlık sayısı 21'e düşürülecek, bazı kamu kurumları birleştirilecek, 20 kamu kurumu ise lağvedilecek.

Kararnameye göre, yeni yılın ilk gününden itibaren, profesyonel yönetim ilkelerine dayanan ve verimliliğe odaklanan bakanlık ve kamu kurumlarını içeren bir sistem oluşturulacak. Bakanlık ve kamu kurumlarında yöneticiler de dahil, idari personel sayısı yüzde 30 azaltılacak.

Halihazırdaki 8 başbakan yardımcısı ve 3 başbakan danışmanından sadece 4 başbakan yardımcısı kalacak. Bakanlar Kurulunun yürütme idaresindeki 269 personel yarı yarıya azaltılarak 120 personele sahip Başbakanlık Sekreterliği oluşturulacak.

Bakanlık ve kamu kurumları yeniden yapılandırılarak yerine Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Maden ve Jeoloji Bakanlığı, İnşaat, İskan ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, İstihdam ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı, Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik Politikaları ve Spor Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Su İşleri Bakanlığı, Dijital Teknolojiler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 20 Aralık’ta 2022'yi değerlendirmek ve 2023 perspektiflerini açıklamak üzere Parlamentoya hitabında, 2023'te yönetim sisteminde reform yapılacağını ve daha verimli bir sisteme geçileceğini belirterek "Hükümetin çalışma şekli de kökten değişecek. Mevcut 61 olan bakanlık ve kamu kurumları sayısı 28'e düşürülecek." demişti.

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