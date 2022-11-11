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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi için gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistandaki temaslarının ardından yurda döndü
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TRK", saat 22.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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