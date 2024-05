Onlar yıktıkça biz yapacağız

İsrail saldırılarıyla hayatları altüst olan Gazze halkı yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. İsrail’in bombardımanına rağmen evini terk etmeyen ya da İsrail’in Refah’a yönelmesi ile Gazze’nin kuzeyine geri dönen Filistinliler yıkılan evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Filistinli Muhammed Karaja, İsrail’in Refah’a yönelmesinin ardından kuzeydeki Han Yunus’a dönenlerden birisi. Saldırılardan önce de Han Yunus’ta yaşayan Karaja, evini yeniden inşa etmek için çalışıyor. Yeni Şafak’a konuşan Karaja, “Biz hayatta olduğumuz sürece yıkılan evlerimizi, hayatlarımızı yeniden inşa edeceğiz, bizi yenemeyecekler. Her yıkımda yeniden ve yeniden başlayacağız” dedi.

ÖLÜM BİZİ HER YERDE TAKİP EDİYOR

7 Ekim’den önce süt üretiminde uzmanlaşan bir sanayi şirketinde makine mühendisi olarak çalışan Karaja, “Toz pembe bir hayatımız yoktu ama bu zor günler ile kıyasladığımızda çok daha iyi bir hayatımız vardı” dedi. Karaja, “Artık yaşayamıyoruz, çocuklarımızı koruyacak güvenli bir yer bulamıyoruz. Ölümden kaçamıyoruz, ölüm bizi her yerde takip ediyor. İsrail’in bize saldırmasının ardından Refah’a ulaşana kadar beş defadan fazla yerimden edildim. Son olarak Refah’a sığındık ancak şimdi oraya da saldırıyorlar. İsrail’in Refah’a saldırmasının ardından önceden yaşadığımız yere geri döndük” diye konuştu.

İçinde bulundukları şartların zorluğundan bahseden Karaja, “İsrail’in ölüm roketleri yüzlerce çocuğu öldürürken, ölümden kaçan sivil vatandaşlarla dolu birçok konutu yerle bir ederken, sizinle konuşuyorum. İsrail işgali Gazze'nin tamamını yok etti, mirasını, sakinlerinin evlerini, sokaklarını ve tüm simge yapılarını yok etti. Hafızamızı yok etti, sadece evlerimizi değil her şeyi yok etti” ifadelerini kullandı.

Karaja “Kardeşimin düğünü geçen yıl 15 Kasım’daydı. Ama bu saldırılar her şeyi mahvetti. Şimdi ne kendi ailemin ne de kardeşimin yeni kurduğu ailesinin yaşayacak bir evi yok. Ben de bu yüzden evi bir an önce yaşanabilecek hale getirmek istiyorum. Onarım maliyeti çok yüksek, bu yüzden kendim yeniden inşa etmeye çalışıyorum. Ev büyük ölçüde yıkılmıştı ama içinde yaşayabilmek için en azından bir kısmını onarmak istiyorum. Belki İsrail yeniden yıkacak bu evi. Onlar yıktıkça ve biz hayatta olduğumuz sürece yıkılan evlerimizi, hayatlarımızı yeniden inşa edeceğiz, bizi yenemeyecekler. Her yıkımda yeniden ve yeniden başlayacağız” dedi.