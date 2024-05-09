ABD'nin kararı sonrası İsrail'den tehdit gibi açıklama: Esir takasını tehlikeye atar

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı.