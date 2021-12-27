Dünya Papa Francis İtalyada doğum oranlarının düşmesi bir trajedi
AVRUPA

Papa Francis: İtalya'da doğum oranlarının düşmesi bir trajedi

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, İtalya’da düşüşe geçen doğum oranlarının ülkenin geleceği için tehdit oluşturduğunu ifade ederek bu durumu “trajedi” olarak tanımladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Papa Francis: İtalyada doğum oranlarının düşmesi bir trajedi
Arşiv.

Papa Francis, Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası’nda gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında İtalya’nın doğum oranlarına değindi. Papa, doğum oranlarının İtalya’da son derece düşük seviyelerde olmasının endişe verici olduğunu söyleyerek çok sayıda insanın çocuk sahibi olmak istemediğini ya da tek çocukta kaldıklarını söyleyerek bu durumun İtalya için bir “trajedi” olduğunu vurguladı.

Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede geçen yıl gerçekleşen doğumların 1861’den beri en düşük seviyede olduğuna ve bu rakamın son 12 yıldır giderek düştüğünü açıkladı.

  • Salgının doğum oranlarına etkisinin olduğunu açıklayan Uluslararası İstatistik Ofisi, İtalya’da doğum sayısının geçtiğimiz yıl 15 bin 192 düşüş göstererek 404 bin 892 olduğunu açıkladı. İtalya’da 2020 yılında 746 bin 146 ölüm kaydedildi.
  • İtalya’da son sayımına göre nüfus 59,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
DÜNYA
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

İtalyan basınından G20 değerlendirmesi: Zirvenin galibi Erdoğan
DÜNYA
İtalyan basınından G20 değerlendirmesi: Zirvenin galibi Erdoğan

İtalya’da karantina sonrası tablo değişti: Kadına yönelik şiddet vakaları arttı
DÜNYA
İtalya’da karantina sonrası tablo değişti: Kadına yönelik şiddet vakaları arttı

Hepsi tek bir evden çıktı

Hepsi tek bir evden çıktı

​Kılıç, kama, bıçak, silah her şey var.
Dünya boş her şey yalan

'Dünya boş her şey yalan'

Başına gelmeyen kalmadı: Altı yıldır 2 metrelik teknede yaşıyor...
Komşuda Akıncı İHA paniği

İçişleri Bakanı Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı.

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.
Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

​11 yaşındaki Ömer dondurucu soğukta çobanlık yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.