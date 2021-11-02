İtalyan basınından G20 değerlendirmesi: Zirvenin galibi Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zivesi'ne ev sahipliği yapan Roma'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur.



Sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen unsurlardan biri de göç ve göçün idaresidir.

5 milyona yakın yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç krizinin hem insani güvenlik boyutunu hem de göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Göç meselesinin bu platformun gündeminde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Ayrıca G20 bünyesinde bu maksatla bir çalışma grubu oluşturulmasını önermiştik. Bu grubun başkanlığına da talibiz. Teklifimizi hem ikili görüşmelerimizde hem de bugün ki oturumumuzda tekrarlayarak mevkidaşlarımızdan bu konuda destek beklediğimizi ifade ettik.' dedi.



