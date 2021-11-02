Dünya İtalyan basınından G20 değerlendirmesi Zirvenin galibi Erdoğan
AVRUPA

İtalyan basınından G20 değerlendirmesi: Zirvenin galibi Erdoğan

İtalyan basınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "kazananı" olduğu yorumları yapıldı. La Verita gazetesinde çıkan haberde "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Corriere della Sera adlı gazete ise zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı." değerlendirmesinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İtalya basınında Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğanın G20 görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınının zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.

  • Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tüm sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı.

'Assolist' yakıştırması

Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zivesi'ne ev sahipliği yapan Roma'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur.

Sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen unsurlardan biri de göç ve göçün idaresidir.
5 milyona yakın yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç krizinin hem insani güvenlik boyutunu hem de göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Göç meselesinin bu platformun gündeminde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Ayrıca G20 bünyesinde bu maksatla bir çalışma grubu oluşturulmasını önermiştik. Bu grubun başkanlığına da talibiz. Teklifimizi hem ikili görüşmelerimizde hem de bugün ki oturumumuzda tekrarlayarak mevkidaşlarımızdan bu konuda destek beklediğimizi ifade ettik.' dedi.

"G20'nin galibi"

  • La Verita gazetesinde çıkan haberde de "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj sağladı: ABD Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu." değerlendirmesi yapıldı.

Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi.

G20 iki yıl sonra yüz yüze
GÜNDEM
G20 iki yıl sonra yüz yüze

Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, "Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu." ifadesi yer aldı.

"O gerçek bir kazanan"

"Affariitaliani" isimli internet haber sitesinde "Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan." değerlendirmesi yapıldı.

"Macron için kötü geçti"

  • Haberde, ev sahibi Draghi'nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin'i dahil edemediği kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "kötü" geçtiği bildirildi.

Erdoğan'ın G20 zirvesinde diplomasi trafiği: Liderlerle tek tek görüştü
DÜNYA
Erdoğan'ın G20 zirvesinde diplomasi trafiği: Liderlerle tek tek görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Tik-tok uğruna
canlarını hiçe saydılar

​Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Getirisi yüksek

Getirisi yüksek

Buğdaydan 30 kat daha fazla kazandırıyor.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Ekim ayında yüzde 2,39 artış yaşandı.

​Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, kendini savunmak isterken açığa düştü.

​CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi.

​BM'nin Bosna temsilcisinden korkutan uyarı.

​Adana'da tefeci operasyonu: 18 kişi gözaltında

Biden, Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra bu cümleyi kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.